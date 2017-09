Lingen. Zehn Jahre Einkaufspassage Lookentor in Lingen - ein Grund zum Feiern, aber auch zum Nachdenken, meint der Kommentator.

Viele Bürger haben noch gut in Erinnerung, wie das Areal zwischen damaliger Kaufhalle in der Looken- und C&A in der Marienstraße einmal aussah: trost- und schmucklos. Projektentwickler Hermann Klaas hat 2007 – unterstützt von Rat und Verwaltung der Stadt – mit der Verknüpfung beider Standorte durch eine Passage seine Vision eines attraktiven Einzelhandelsstandorts verwirklicht.

Davon haben große Teile der Innenstadt profitiert. Klaas’ Verdienst und das seines Teams ist es auch, dass das Lookentor bis heute nichts an Attraktivität verloren hat. Die Auslastung lag von Anfang an und liegt immer noch bei 100 Prozent. Für Geschäfte, die schlossen, rückten andere nach, die Läden präsentieren sich modern.

Also alles gut für die nächsten Jahre? So einfach liegen die Dinge nicht, im Gegenteil. 2017 steht der Einzelhandel vielerorts mit dem Rücken zur Wand. Verändertes Einkaufsverhalten, der Onlinehandel, hohe Ladenmieten: Mit all dem hat auch die Branche in Lingen zu kämpfen. Offen ist außerdem, wie sich der Umbau beim Einrichtungshaus BvL an der Lindenstraße auf die Kundenfrequenz in der Innenstadt auswirken wird. Und was wird aus dem Sparkassengebäude am Markt, von dessen Erwerb und Umnutzung Klaas Abstand genommen hat?

Das Lookentor-Management hat allen Grund, den zehnten Geburtstag zu feiern. Noch mehr Gründe gibt es in der Stadt, intensiv darüber nachzudenken, wie sich der Einzelhandelsstandort Lingen für die Zukunft wappnen soll.