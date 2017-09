Passage wird zehn Jahre alt Krone: Lookentor Herz der Einkaufsstadt Lingen

Lingen Als „Herz der Einkaufsstadt Lingen“ hat Oberbürgermeister Dieter Krone am Donnerstag das Lookentor bezeichnet. Die Passage feiert in den nächsten Tagen ihren zehnten Geburtstag. Erstmals geöffnet hatte sie am 22. März 2007.

Dass die Geburtstagsfeier mit einer halbjährigen Verspätung stattfindet, begründete Centermanager Andreas Bartelt mit einer Reihe von Umbaumaßnahmen in der Passage in den vergangenen Wochen und Monaten. „Wir haben acht neue Mieter und 15 Bestandsmieter haben ihre Geschäfte komplett umgebaut“, sagte Bartelt in dem Pressegespräch. Zu diesem eingeladen hatten Projektentwickler Hermann Klaas und seine Frau Anne, Geschäftsführerin der Betreibergesellschaft Lookentor. Neben Oberbürgermeister Dieter Krone gratulierte auch die Geschäftsführerin von Lingen Wirtschaft und Tourismus (LWT), Gesche Hagemeier.

Jährlich 4,8 Millionen Besucher

Nach eigenen Angaben zählt das Lookentor mit seinen 50 Fachgeschäften jährlich rund 4,8 Millionen Besucher. Die Passage verfügt über eine Verkaufsfläche von rund 18000 Quadratmetern. Entstanden ist sie auf dem ehemaligen Postgelände zwischen Looken- und Marienstraße. 60 Millionen Euro investierte Hermann Klaas, weitere 15 kamen von den Geschäften für Ladenbauten und Ähnliches.

In dem Gespräch blickte der Investor auf den Anfang der Planungen und damit verbundene Befürchtungen zurück, das Lookentor könne zu einem künstlichen Gebilde ohne Anbindung an die Innenstadt werden und dieser letztlich schaden. Das Gegenteil sei der Fall gewesen. In der Verbindung zwischen Looken- und Marienstraße sei es vom Tag der Eröffnung an ein lebendiger Teil der Innenstadt. Dies werde an der Kaufkraftbindung deutlich, die in Lingen bei 130 Prozent liege. Somit werde mehr Geld in der Stadt gebunden, als von den Bürgern dort an Kaufkraft zur Verfügung stehe. Dies mache die hohe Attraktivität Lingens auch für auswärtige Besucher deutlich. Daran habe das Lookentor, das sich immer wieder durch seine Angebote erneuern und verbessern wolle, einen großen Anteil, sagte Klaas. Der Projektentwickler sprach in diesem Zusammenhang von Kopplungseffekten: „Der Kunde, der zu uns kommt, besucht auch andere Teile der Stadt.“

Vorteil Wohlfühlfaktor

Großen Wert lege das Lookentor auf eine hohe Aufenthaltsqualität, betonte Geschäftsführerin Anne Klaas. Dies könne im Übrigen nur durch ein engagiertes Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelingen, wie es im Lookentor vorhanden sei. „Sie sind unsere Botschafter“, sagte die Geschäftsführerin. Der Wohlfühlfaktor sei eine nicht zu unterschätzende Größe im Wettbewerb mit dem Online-Handel, ergänzte Hermann Klaas. Es gehe darum, ein Einkaufserlebnis zu schaffen. Dazu gehörten auch Begegnungen.

LWT-Geschäftsführerin Gesche Hagemeier teilte diese Einschätzung. LWT und Lookentor seien gemeinsam bemüht, die Stadt zu gestalten. Das Lookentor sei eine Bereicherung für Lingen, wie die Besucherzahlen deutlich machten, auch aus den Niederlanden. Oberbürgermeister Krone nannte drei Faktoren, die den Erfolg des Lookentors bestimmt hätten: seine städtebaulich integrierte Lage, der Branchenmix und das Centermanagement, das mit großem Engagement für einen guten Service für die Mieter und attraktive Rahmenveranstaltungen sorge. Die Stadt habe das ihre dazu beigetragen, betonte Krone mit Hinweis auf die Erneuerung der Fußgängerzonen und des Marktplatzes. Mehr aus Lingen lesen Sie in unserem Ortsportal.