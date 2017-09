Mammobil macht Station Brustkrebs am Bonifatius-Hospital in Lingen frühzeitig erkennen

Brustkrebs am Bonifatius-Hospital in Lingen frühzeitig erkennen MEC öffnen

Für das Mammobil werben (von links) Conny Schulz, Dr. Martin Tenger und Karin Querdel vom Brustzentrum des Bonifatius-Hospitals sowie Andreas Kamphaus von der Praxis Drewes+Partner Osnabrück. Foto: Bonifatius-Hospital

pm Lingen. 12.700 Frauen aus Lingen, Emsbüren, Lengerich und Freren erhalten im Mammobil, das von September 2017 bis Februar 2018 am Bonifatius-Hospital in Lingen steht, die Möglichkeit, an der Früherkennung von Brustkrebs teilzunehmen.