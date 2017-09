Kirmes, Musik, Bühne Kultiges in der Region: Wohin am Wochenende?

afsh Lingen. Buntes Treiben erwartet die Besucher der Lingener Herbstkirmes an diesem Wochenende. Musikfreunde können zwischen Oper, Jazz und Schlager wählen.

Von Freitag bis Dienstag wird auf dem Festplatz Lindenstraße die traditionelle Herbstkirmes gefeiert, die Freitag (Familientag mit ermäßigten Preisen) um 15.30 Uhr eröffnet wird. Am Abend wieder roßes Feuerwerk. Die Kirmes setzt sich zusammen aus einer bunten Mischung an altbewährten Klassikern für die ganze Familie und rasanten aktuellen Fahrgeschäften. Samstag findet um 15 Uhr eine Fundsachenversteigerung statt.

Swinging and grooving

Jazz wird an diesem Wochenende in Lingen groß geschrieben: Im Kulturforum St. Michael gastiert Freitag um 20 Uhr das Omer Klein Trio, am Samstag steht dann das Frank Muschalle Trio ab 20 Uhr auf der Bühne.

Humorphobes Verhalten

Mit neuem Programm ist Ingmar Stadelmann unterwegs und tritt am Freitag um 20 Uhr im Alten Schlachthof auf. Der Comedian wundert sich unter anderem über alltägliche Beobachtungen beim Menschen, mal ist die aktuelle Politik sein Ziel. Natürlich darf sein scharfsinniger Blick auf die Hauptstadt Berlin auch jetzt nicht fehlen.

Verwechselungsgeschichte

Die komische Oper Zar und Zimmermann von Albert Lortzing gibt es Sonntag um 20 Uhr im Theater an der Wilhelmshöhe zu hören und zu sehen. Peter der Erste, Zar von Russland, arbeitet inkognito auf einer Schiffswerft, um die Schiffsbaukunst zu erlernen. Peter Iwanow, ein russischer Deserteur, arbeitet ebenfalls auf der Werft. Zwei Peter an einem Ort, da sind Verwechselungen vorprogrammiert.

Bernhard is back

Der Schlagersänger Bernhard Brink kommt Freitag anlässlich seines 45-jährigen Bühnenjubiläums wieder in seine Heimatstadt Nordhorn, um mit seiner Band um 20 Uhr ein Konzert im Festzelt auf dem Gelände der Bentheimer Eisenbahn AG zu geben.

Talentmühle

Jens Heinrich Claasen führt Freitag ab 20 Uhr in der Kornmühle, in Nordhorn durch einen Wettbewerb junger Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Comedy, Kabarett und Stand-up.

Jagdmesse

In der Stadthalle Rheine findet Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr eine Jagdmesse statt, ein Informationstreffpunkt für Jäger oder interessierte Besucher. Angeboten werden unter anderem Bekleidung, Ausrüstung, Waffen und Autos .

Ausstellungen

„500 Jahre Reformation“ lautet der Titel einer Ausstellung, die bis zum 31. Oktober auf dem Stiftsgelände in Wietmarschen neben der Wallfahrtskirche zu sehen ist. Sie zeigt aus historischer Sicht die Geschichte und das Schicksal des Klosters und Stiftes Wietmarschen in der Reformationszeit und im Zeitalter der Glaubenskämpfe (samstags, sonntags und feiertags 14 bis 18 Uhr).

In die Welt der 60er-, 70er- und 80er-Jahre entführt unter dem Motto „Bandsalat und Waschbeton“ eine neue Ausstellung im Emslandmuseum (bis 28.2.18). Sie zeigt vergessene Dinge und bedrohte Wörter, die damals zum Alltag gehörten, aber heute längst vergessen sind: etwa Compactcassette und Bandsalat oder Rechenschieber. Da werden Erinnerungen wach an eine Zeit, die gestern erst gewesen, aber heute schon Geschichte ist.

Malereien und Collagen, filigrane Skulpturen und ausdrucksstarke Holzarbeiten, auch in Kombination mit Metall, von der Lingener Künstlerin Anke Strube sind bei „Wohnart“ in der Burgstraße in Lingen (bis 28. Februar) zu sehen. Eine neue Ausstellung gibt es im Ludwig-Windhorsthaus zu sehen. Dort wird die in Berlin lebende Künstlerin Dikla Stern Malerei und Fotografien unter dem Oberthema „Schatten der Macht“ zeigen. In ihren Fotografien verfremdet sie Gegenstände des Alltags durch überraschende Belichtungen oder Blickwinkel.