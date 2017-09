Wichtig für Hochwasserschutz Flurbereinigung nach 14 Jahren in Schepsdorf abgeschlossen

Lingen. Nach 14-jähriger Dauer ist das Flurbereinigungsverfahren Lingen-Schepsdorf beendet worden. Ziel des Verfahrens war die Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Stadt Lingen und den Ortsteil Schepsdorf.

Als Vorsitzender der „Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Lingen-Schepdsdorf“ hieß Vorsitzender Karl Kotte die Vorstandsmitglieder sowie die Vertreter der beteiligten Behörden zur Abschlussveranstaltung im Gasthof Zum Berge in Schepsdorf willkommen. „Wir haben alles gut auf die Reihe gekriegt; alles hat gut funktioniert, weil wir kooperativ zusammengearbeitet haben“, sagte Karl Kotte. Ein besonderer Dank galt Vorstandsmitglied Heinrich Große-Berg, der sich Verdienste um das Gelingen des ambitionierten Verfahrens gemacht habe. Er habe in all den Jahren sehr viel Weitblick bewiesen.

Gärten und Anlagen zurückgebaut

Das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems in Meppen hat nach Darstellung von Dezernatsleiterin Anita Schleper und Projektleiter Richard Thale erstmals ein Verfahren mit dem Ziel Hochwasserschutz durchgeführt. Initiator sei seinerzeit die Stadt Lingen gewesen. In einem Rückblick machten die Behördenvertreter das komplexe Verfahren mit vielen Beteiligten deutlich. Betont wurde, dass in allen Fällen mit den Grundstückseigentümern einvernehmliche Lösungen gefunden worden seien. Das sei in manchen Fällen nicht ganz einfach gewesen, wies Thale auf Situationen hin, in denen private Grundeigentürmer ihre liebevoll angelegten Gärten und Anlagen zurückbauen mussten. Profitiert habe letztlich neben dem Hochwasserschutz auch die örtliche Landwirtschaft sowie der Naturschutz.

Stadt erwirbt 125 Hektar

Das Flurbereinigungsgebiet hatte eine Größe von 200 Hektar. Für die Errichtung der Hochwasserschutzanlagen sind cirka 75 Hektar und für Kompensationsflächen cirka 55 Hektar ausgewiesen worden. Diese insgesamt 125 Hektar sind von der Stadt Lingen in den Jahren vor dem Deichbau erworben worden, hieß es.

Planungen mehrfach verworfen

Für die Stadt dankte Georg Tieben, Fachbereichsleiter Tiefbau, allen Beteiligten für das Engagement. Das Hochwasser 1986/1987 habe die Diskussion entscheidend angefacht. Die Planungen seien mit Hochdruck vorangetrieben worden. Verwaltungsseitig seien Arno Ester und Bernd Teders maßgeblich an den Planungen beteiligt gewesen. Naturkatastrophen wie das Oder- und das Elbehochwasser brachten neue gesetzliche Vorgaben. „Unsere ganzen Planungen waren hinfällig geworden und wir fingen jeweils wieder von vorne an“, erläuterte Tieben. Im Nachhinein könne man aber feststellen, dass die Änderungen richtig waren.

Zehn Millionen Euro investiert

Ausdrücklich betonte Georg Tieben, dass der nunmehr erreichte Hochwasserschutz ohne das Flurbereinigungsverfahren wohl nicht möglich gewesen wäre. Zum Gesamtkonzept gehören auch die Schöpfwerkanlagen. Insgesamt seien rund zehn Millionen Euro investiert worden.

Harmonisch in die Landschaft eingefügt

Die Schepsdorfer Bevölkerung habe jahrzehntelang für eine Verbesserung des Hochwasserschutzes gekämpft, stellte Ortsbürgermeister Hermann Krone fest: „Jetzt sind wir am Ziel angekommen.“ Der Deichverlauf füge sich harmonische in die Schepsdorfer Landschaft ein.