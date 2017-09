20 Jahre Förderverein Johannesschule Lingen feiert Fest der Kulturen

Lingen. Die Johannesschule Lingen hat jetzt mit 400 Gästen und einem Fest der Kulturen das 20-jährige Bestehen ihres Fördervereins gefeiert.

Laut einer Pressemitteilung der Schule freuten sich Schulleiter Reinhard Gehling und Marcus Schneider als Vorsitzender des Fördervereins, dass sie nicht nur die Schüler mit ihren Angehörigen, sondern auch viele ehemalige Mitglieder des Vereins begrüßen durften. Überwältigt zeigten sich beide über die große Beteiligung der Eltern der ausländischen Schüler, die wesentlich zum Buffet der „internationalen kulinarischen Meile“ beigetragen haben.

Dank des Kollegiums

Das Kollegium dankte dem Förderverein für die Unterstützung in all den Jahren mit einem selbst gedichteten Lied zu der Melodie von Nenas „99 Luftballons“. Ein tolles Bild ergab sich, als anschließend die Ballone in den strahlend blauen Himmel aufstiegen. Bevor die Schüler ihre Spiele-Olympiade in Angriff nehmen konnten, erfreute eine Tänzergruppe die Zuschauer mit dem russischen Volkstanz „Sascha“. Während die Kinder an zwölf Stationen ihre Geschicklichkeit testen konnten, hatten die Besucher Gelegenheit, die Präsentationen der Schüler zu den verschiedensten Ländern zu bestaunen und sich am Buffet, das unterschiedlichste Speisen aus mehr als 15 Nationen zu bieten hatte, zu bedienen.