Ferienpassaktion Schnupperkurs bei der Lingener Rudergesellschaft

Lingen. Die Lingener Rudergesellschaft (LRG) hat unter dem Motto „ Die Emspiraten“ als Ferienpassaktion einen Ruderschnupperkurs angeboten. 16 Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren wurden an vier Tagen von LRG-Ruderern in Übungsvierern technisch auf das Rudern im Einer vorbereitet.

Nach einer Besichtigung des Bootshauses und der Vorstellung der verschiedenen Ruderbootsarten begann die Ausbildung in den Vierern zunächst an Land. Nachdem einige Fachbegriffe sowie das Tragen und Zuwasserlassen der Boote erlernt waren, ging es dann auch aufs Wasser. Gesteuert wurden die Mannschaftsboote, die auch für Wanderfahrten bestens geeignet sind, von den Ausbildern. In geschlossener Teamarbeit waren dann auch die Vierer mehr oder weniger schnell unterwegs. Da das Rudern auch Spaß machen sollte, durften die Kinder auch selbst ein Boot steuern und Piratenkapitän spielen.

Kentern als willkommene Erfrischung

Am letzten Tag der Ausbildung sollte jeder Teilnehmer im Einer rudern können. Wer die Wassersportart Rudern erlernen möchte, darf nicht wasserscheu sein. Denn die schlanken Einer sind so kippelig wie ein Surfbrett. Recht schnell erlernten die Kinder das Rudern in dieser Bootsart. Hier gehörte zur Ausbildung auch das Wiedereinsteigen nach dem Kentern des Einers vom Wasser aus, was bei warmen Luft-und Wassertemperaturen eine willkommene Erfrischung war.

Weiterer Schnupperkurs in den Herbstferien

Zum Abschluss des Schnupperkurses bekam jeder Teilnehmer von den Ausbildern ein Lob und eine Medaille zur Erinnerung. Weil bei der LRG nicht nur gerudert wird, gab es anschließend Getränke, Würstchen und Fleisch vom Grill. In den Herbstferien bietet die Stadt Lingen eine weitere Ferienpassaktion an. Hierzu können sich interessierte Kinder ab 10 Jahren wieder zum Ruderschnupperkurs der LRG anmelden. Wer nicht bis zu den Ferien warten möchte, kann auch mittwochs von 16 bis 18Uhr und samstags von 14 bis 16 Uhr zum Rudertraining am LRG-Bootshaus kommen. Weitere Infos zur LRG gibt es per E-Mail an info@lingener-rg.de oder auf www.lingener-rg.de.