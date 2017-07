DBU setzt Maßstäbe Lingener CDU besucht Umweltstiftung in Osnabrück

Lingen. Im Rahmen ihrer Ferienaktion hat die CDU Lingen die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) in Osnabrück besucht. Dies teilen die Christdemokraten mit.

Beeindruckende Zahlen und interessante Einblicke in die bundesweit einzige staatlich instituierte Stiftung für Umwelt- und Naturthemen warteten auf die Teilnehmer der Tagesfahrt der Lingener CDU. Dass die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) mit Sitz in Osnabrück Maßstäbe bei ihrer Arbeit setzt, wurde bei dem Besuch in der Friedensstadt mehr als deutlich.

DBU hat drei Fördersäulen

Die DBU-Abteilungsleiter Ulrich Witte und Michael Dittrich erläuterten den Gästen, dass die Stiftung, die als größte Umweltstiftung Europas gilt, jährlich rund 50 Millionen Euro Fördermittel für verschiedene Projekte aufbringt. Die Gelder stammen aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, das sich auf rund 2,2 Milliarden Euro beläuft. Die drei Fördersäulen sind die Umwelttechnik, die Umweltforschung und Naturschutz sowie die Umweltkommunikation und der Kulturgüterschutz. 150 Mitarbeiter kümmern sich um die Verwaltung und Projektförderung. Auf besonderes Interesse der Besucher stieß die DBU Naturerbe GmbH. In dieser Tochtergesellschaft der Stiftung werden rund 70 Flächen mit circa 69.000 Hektar im gesamten Bundesgebiet verteilt renaturiert und gepflegt, die einst einen militärischen Nutzen hatten.

15 Projekte in Lingen gefördert

Auch in Lingen hat die DBU bisher diverse Projekte gefördert. In insgesamt 15 Einzelmaßnahmen sind nach Angaben der Stiftung 1,4 Millionen Euro geflossen. Beispielsweise das Berufsbildungszentrum, das Franziskusgymnasium, die Firmen GaLaBau Emsland und Jaske & Wolf Verfahrenstechnik, die Kreishandwerkerschaft, das Ludwig-Windthorst-Haus, die Pestalozzischule und die Stadt Lingen selbst profitierten bisher von der Förderung.

Fühner: DBU ist leuchtendes Beispiel

CDU-Stadtverbandsvorsitzender Christian Fühner bedankte sich im Namen der Gruppe für die umfassenden Informationen und betonte den Stellenwert von Umwelt- und Naturschutz. „Auch in unserer tagtäglichen politischen Arbeit kommen wir mit diesen Themen in Berührung. Es ist wichtig, dass wir uns zur Bewahrung der Schöpfung mit unserer Umwelt und den durch Menschen gesteuerten Einflüssen auf sie kritisch auseinandersetzen“, so Fühner. Die DBU, die 1990 durch die CDU-geführte Bundesregierung aus den Privatisierungserlösen der damaligen Salzgitter AG gegründet wurde, sei hier ein leuchtendes Beispiel.