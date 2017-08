Engagierte Näherinnen Kleidung und Decken für kleine Patienten im Lingener Boni

Lingen. Engagierte Hobby-Näherinnen haben spezielle Kleidung und Decken für die jüngsten Patienten des Bonifatius-Hospitals in Lingen angefertigt, die Frühgeborenen. Darauf weist das Krankenhaus in einer Mitteilung hin.

In die Geburtsklinik des Bonifatius-Hospitals kommen aufgrund des angeschlossenen Perinatalzentrums überdurchschnittlich viele Risikoschwangere zur Entbindung. Nach der Geburt – je nach Alter, Gesundheitszustand und Entwicklungsstadium – müssen einige Neugeborene noch einige Zeit in einem sogenannten Inkubator (Brutkasten) auf der Neugeborenenintensivstation behandelt werden. Für die Frühgeborenen und intensivmedizinisch zu behandelnden Säuglinge, die eine spezielle Lichttherapie erhalten, haben nach Angaben des Krankenhauses drei engagierte Freundinnen auf Wunsch der Station Decken für die Inkubatoren in verschiedenen Farben genäht.

Kostenlose Kleidung

Michaela Lenger, Gaby Haming und Carolin Pengemann nähen sehr viel und gerne und versorgen das Team des Perinatalzentrums seit Jahren ehrenamtlich mit Frühchenkleidung und Inkubatorabdeckungen. Liebevoll nähen sie passende Kleidung und Andenken für Kinder, die viel zu früh die Reise ins Leben antreten und manchmal leider auch sterben (Regenbogenkinder). Michaela Lenger: „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, jedem kleinen Mensch – und sei er noch so winzig – passende Kleidung kostenlos zur Verfügung zu stellen.“

Staunen, wie klein sie waren

Dr. Harmut Ebbecke, Leiter der Neonatologie, und Dr. Manfred Johnscher, Chefarzt der Geburtsklinik, dankten den Näherinnen für ihr außerordentliches und kontinuierliches Engagement. „Wir kennen uns schon seit Jahren und sind immer wieder dankbar für die tollen Sachen, die uns in unserer Arbeit unterstützen, die Familien in der oft langen und schwierigen Zeit liebevoll und umfassend zu begleiten“, sagte Marlene Küpker, pflegerische Leiterin der Neonatologie. „Und wenn dann die Kinder endlich nach Hause entlassen werden können, staunen wir, wie klein sie am Anfang waren – an den ersten Kleidungsstücken können wir es dann sehen.“

