Produktion steht still Technischer Defekt verursacht Brand bei Dralon in Lingen

Lingen. Nach dem Brand beim Chemieunternehmen Dralon im Lingener Industriepark-Süd steht dort die Produktion. Brandursache soll ein technischer Defekt gewesen sein.

Die Polizei hätte bei ihren Ermittlungen ein Fremdverschulden oder menschliches Versagen, etwa einen Bedienungsfehler der Anlage, ausgeschlossen, erklärte Dralon-Geschäftsführer Dieter Heinkes. Dies bestätigte auf Nachfrage unserer Redaktion auch ein Sprecher der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim. Die genaue technische Ursache müsse jetzt herausgefunden werden, um eine Wiederholung auf jeden Fall zu vermeiden, erklärte Heinkes. Das Feuer hatte am Dienstag , 25. Juli 2017, Teile der Polymer-Trocknungsanlage des Werkes zerstört.

Schnell wieder in Produktion kommen

„Derzeit reinigen wir den Trocknerbereich und fangen dann damit an, die zerstörten Anlagenteile zu entfernen“, erläuterte Heinkes die nächsten Schritte. Abhängig davon, wie schnell die benötigten Ersatzteile beschafft werden können, peilt der Dralon-Geschäftsführer eine Wiederaufnahme der Produktion für Ende August oder Anfang September an. „Wir tun alles, um möglichst schnell wieder in die Produktion zu kommen“, versicherte Heinkes.

Keine kritische Situation für Mitarbeiter

Dafür sei das Personal, das mit der Instandsetzung beschäftigt sei, voll im Einsatz. Beschäftigte aus der Produktion würden den Stillstand teilweise durch den Abbau von Überstunden oder auch Urlaub überbrücken. „Wir versuchen, die Personaldecke in der Produktion zurückzufahren. Aber es gibt keine kritische Situation für die Mitarbeiter“, sagte Heinkes.

Carbonproduktion ist weiterhin Ziel

Dralon stellt in Lingen rund 67.000 Tonnen Acrylfasern im Jahr her. „Es ist nach wie vor unser Ziel, am Standort Lingen auch die Produktion von Carbonfasern aufzunehmen “, erklärte Heinkes auf Nachfrage unserer Redaktion. Entsprechende Pläne, die mit einer Investition von 150 Millionen Euro verbunden wären, hatte das Unternehmen erstmals 2013 öffentlich gemacht. „Noch ist aber nichts spruchreif. Derzeit laufen interne Abstimmungsgespräche“, erklärte der Dralon-Geschäftsführer.