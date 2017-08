Lingen. Der junge Albaner Françesk kann nicht nur wegen seiner operierten Hand wieder zupacken. Er hat auch so sein Leben im Griff, meint der Kommentator.

Eine zerfetzte rechte Hand als Ausgangspunkt für einen Lebenslauf, der nicht in einer Sackgasse endet, sondern ganz neue Chancen eröffnet: Die Biografie von Françesk Prenga aus Albanien ist außergewöhnlich.

Einen wesentlichen Anteil an der Wendung in seinem Leben haben Pastor Klaus Warning, Ansgar Veer als Geschäftsführer des Lingener Bonifatius-Hospitals und die medizinischen Fachkräfte dort. Die langjährige Unterstützung durch den Pastor und weiterer Helferinnen und Helfer in der Kirchengemeinde Maria Königin, verbunden mit der Leistungsfähigkeit des Krankenhauses, schafften die Voraussetzungen dafür, dass der junge Mann wieder zupacken kann.

Und das nicht nur im wörtlichen Sinne. Der Albaner hat auch sein Leben fest im Griff. Françesk hat die Chance genutzt, die sich ihm durch seine Aufenthalte in Deutschland bot. Die deutsche Sprache, die er beherrscht, und Berufsbilder, die er während des Kolpingjahres kennengelernt hat, bringen ihn persönlich und beruflich weiter. Wohin auch immer das sein mag.