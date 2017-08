Mehrfach im Boni operiert Erste OP 2006: Françesk aus Albanien beginnt nun Ausbildung in Lingen

Lingen. An diesem Donnerstag ist für Françesk Prenga der erste Schultag in der Fachschule St. Franziskus in Lingen. Sozialassistent möchte der 20-jährige Albaner werden. Ein schlimmer Unfall in seiner Kindheit und Begegnungen mit Menschen im Emsland, die sein Leben maßgeblich beeinflusst haben, kennzeichnen den Weg des jungen Mannes.

Rückblende, Frühjahr 2006. Françesk ist gerade neun Jahre alt, als er in seiner albanischen Heimatstadt Borsh in einem Boot Dynamit entdeckt. Kindliche Neugierde führt in die Katastrophe. Der Sprengstoff explodiert und zerreißt seine rechte Hand. Nur der Zeigefinger bleibt ihm in einer Fehlstellung. Die örtlichen Hospitäler sind mit der Behandlung der Verletzung überfordert. Françesk hat Glück, dass er überhaupt überlebt.

Hilfe von Pastor Warning

In einem Moment großer Verzweiflung in der Familie des Jungen, der in einem armen Land wie Albanien mit einer solchen Verletzung bereits auf dem Abstellgleis zu stehen scheint, legt jemand die Weichen in eine andere Richtung um. Klaus Warning heißt er, damals Pastor der Lingener Maria-Königin-Kirchengemeinde. Während eines Besuches des Konvents der Thuiner Franziskanerinnen in Albanien hört der heute 74-Jährige vom Schicksal des Jungen, besucht ihn in Borsh – und beschließt, zu helfen.

Operation im Bonifatius-Krankenhaus

Nach Lingen zurückgekehrt, spricht Warning Ansgar Veer an, Geschäftsführer des Lingener Bonifatius-Krankenhauses. „Wir haben da einen hervorragenden Spezialisten, unseren Chefarzt der Handchirurgie, Dr. med. Miho Nicoloff“, macht Veer dem Pastor große Hoffnung.

Am 6. Dezember 2006 erfolgt dann der große Eingriff. In einer achteinhalbstündigen OP trennen die Operateure bei dem Jungen den zweiten Zeh des rechten Fußes ab und verpflanzen ihn als Daumenersatz an die verstümmelte Hand, damit Françesk wieder greifen kann.

Die Operation gelingt, weitere folgen in den nächsten Jahren. Die Kosten für die Behandlung und den stationären Aufenthalt übernimmt immer das Lingener Krankenhaus. Er kann mit der rechten Hand wieder greifen, schreibt mit der linken. Durch die mehrmonatigen Aufenthalte in Deutschland spricht Françesk inzwischen nahezu perfekt Deutsch.

So sitzt Ende Juli 2017 ein sympathischer junger Mann im Kolpingbildungshaus in Salzbergen und redet wie ein Wasserfall in deutscher Sprache über ein ereignisreiches Jahr. Das hat ihm das Kolpingwerk im Diözesanverband Osnabrück mit Unterstützung des Instituts „Christen für Europa“ aus Dresden ermöglicht. Françesk hat seit September 2016 die Kolpingwerkstatt in Fürstenau kennengelernt, junge Menschen bei Jugend- oder Familienfreizeiten wie vergangene Woche in Salzbergen begleitet und bei vielen Kolpingtreffen über sein Land mit einer Jugendarbeitslosigkeit von 60 Prozent berichtet. „Das waren unendlich viele Erlebnisse, durch die ich viel gelernt habe“, sagt der junge Mann.

Abitur in Albanien gemacht

Er hat Gefallen gefunden an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Daraus einen Beruf zu machen, kann sich der Albaner, der vor seinem Kolpingjahr sein Abitur in seinem Heimatland abgelegt hat, gut vorstellen. Mit der Unterstützung aus der Kirchengemeinde Maria Königin ist auch hier wieder ein organisatorischer Weg gefunden.

Während der Zeit an der Fachschule St. Franziskus in Lingen wohnt er bei Doris Budde, der ehemaligen Haushälterin von Pastor Warning. Für den Lebensunterhalt des Albaners kommt der 74-jährige Geistliche auf, der heute in Alfhausen lebt.

Schlafplatz auf dem Dach

Und was wird nach der Zeit in der Fachschule St. Franziskus sein? Françesk weiß es noch nicht. Er hängt sehr an seiner Heimat und seinen Eltern und Geschwistern dort. Sie wohnen direkt am Ionischen Meer, Teil des Mittelmeeres. In der Ferienzeit vermietet die Familie den größten Teil des Hauses an Touristen. Der junge Albaner schläft in dieser Zeit auf dem Dach des Hauses. Albanien und Deutschland – es ist für ihn jedes Mal ein Kulturschock, wenn er von einem Land zum anderen wechselt.

Am Montag haben ihm Markus Silies, Leiter des Kolpingbildungshauses in Salzbergen und sein Team mit einem gemeinsamen Frühstück einen schönen Abschied bereitet. Am Donnerstag beginnt für Françesk ein neuer Lebensabschnitt.

Mehr aus Lingen lesen Sie in unserem Ortsportal.