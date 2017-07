Bester deutscher Vierspänner beim CHIO Christoph Sandmann: Nach Aachen in den EM-Kader?

Lähden. Beim traditionsreichen CHIO in Aachen zeigte der Lähdener Christof Sandmann gute Leistungen, belegte im Geländemarathon den ersten Platz. Nun richtet sich seine Aufmerksamkeit auf die Europameisterschaft in Göteborg.

Beim CHIO Aachen gewann zum zehnten Mal in Folge die Niederlande den Nationenpreis der Vierspänner. Deutschland mit Christoph Sandmann und Georg von Stein (Modautal) sowie Michael Brauchle (Lauchheim) belegte in der Endabrechnung Rang drei mit 357,620 Punkten. Für die Niederlande standen 336,530 Punkte, für die zweitplatzierten Belgier 352,490 Punkte zu Buche.

In der Einzelwertung fuhr Sandmann als bester deutscher Vierspänner mit 175,93 Punkten auf Rang 6. Die Einzelwertung sicherte sich der Weltmeister und Weltcupsieger Boyd Exell mit 152,75 Punkten vor dem Belgier und Schüler Exells Edouard Simonet (164,41) sowie vor dem Niederländer Ijsbrand Chardon (168,48). Der Australier Exell ist zurzeit das Maß aller Dinge im Vierspännersport. Sandmann beendete die Dressur zum Auftakt des Nationenpreises mit 53,92 Punkten auf Rang neun. Exells Dressur bewerteten die Richter mit 37,99 Punkten – Rang eins.

Probleme im Kegelfahren

Sandmanns große Stunde schlug im Geländemarathon, wo er auf 111,34 Punkte kam. Im abschließenden Kegelfahren in Aachen lief es dann nicht so rund. 10,67 Strafpunkte waren zuviel, um noch in der Einzelwertung und im Nationenpreis Boden in der Tabelle gut zu machen. (Weiterlesen: Maurice Tebbel jubelt in Aachen)

„Aachen ist einfach unglaublich“, sagte Sandmann, mit seinem Abschneiden sei er nicht unzufrieden. Das Mannschaftsergebnis allerdings dürfte in nicht ihn Glücksgefühle stürzen, da der noch amtierende Einzeleuropameister Michael Brauchle in Aachen völlig neben der Spur fuhr und in allen drei Teildisziplinen für das deutsche Team das Streichergebnis lieferte. In der Einzelwertung belegte Brauchle Rang 20, Georg von Stein Rang 8, die deutsche Einzelstarterin Mareike Harm (Negernbötel) Rang neun. Brauchle hat nach Aussagen Sandmanns von sich aus seinen Startverzicht für die Europameisterschaft verkündet.

EM-Silber angepeilt

Der EM, die vom 21. bis zum 28. August im schwedischen Göteborg stattfindet, gehört nun Sandmanns ganze Aufmerksamkeit. Ein Platz im dreiköpfigen Team dürfte ihm sicher sein.Das Trio, das voraussichtlich Mareike Harm und Georg von Stein vervollständigen werden, wird vom Bundestrainer Karl-Heinz Geiger einige Tage vor der Abreise nach Göteborg bei Mareike Harm zu einem Trainingslager zusammengezogen. Dort werden die deutschen Fahrer gemeinsam von Geiger und dem Weltmeister Exell trainiert.

Sandmann wird vor dem Trainingslager nur noch ein Turnier zur eigenen Schulung bestreiten, und zwar in Beekbergen in den Niederlanden. „Mein Geländegespann hat bis Göteborg allerdings Ruhepause“, er habe noch ein weiteres Gespann zur Verfügung. Eine Silbermedaille soll es in Göteborg in der Mannschaftswertung werden, aber: „Die Luft in der Spitze wird in Göteborg sehr dünn sein.“

Gold dürfte für die Niederländer reserviert sein, die gerade zum zehnten Mal in Folge Aachen siegreich verlassen haben.