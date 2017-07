Besuch inOsnabrück Lingener CDU-Kandidat Fühner im Gespräch mit Wübbe

Lingen. Zu einem Austausch über kirchliche, politische und gesellschaftliche Fragen ist der Lingener CDU-Landtagskandidat Christian Fühner mit Weihbischof Johannes Wübbe in Osnabrück zusammengekommen.

Begleitet wurde Fühner dabei von einer Gruppe Lingener.

Im Bischöflichen Priesterseminar, wo einst mehrere junge Männer alljährlich auf das Priesteramt in der katholischen Kirche vorbereitet und unterrichtet werden, trafen sich die Teilnehmer einer Mitteilung der CDU zufolge zum Gespräch. 2017 wird im Bistum erstmals kein Priester geweiht, weil es am Nachwuchs fehlt. Das Seminargebäude wird daher vermehrt als Tagungsstätte genutzt. So standen in der Diskussion mit Wübbe dann auch die kontroversen Themen wie der Priestermangel. das Diakonat der Frau, die sogenannte „Ehe für alle“, das Zölibat, Kirchenaustritte und weitere aktuelle Fragen im Mittelpunkt.

Fühner hob in der Begegnung den hohen Stellenwert kirchlicher Einrichtungen in den Kommunen hervor und erwähnte dabei vor allem die Kinderbetreuung, das Schulwesen, die Sozialverbände und Beratungsstellen sowie die Krankenhäuser. „Kirche ist bei uns in der Region präsent und nimmt wichtige Funktionen für das Zusammenleben in der Gesellschaft ein“, so Fühner. Weihbischof Wübbe unterstrich, dass das Bistum Osnabrück auch weiterhin an den Angeboten festhalten wolle, auch wenn man sich Veränderungen stellen müsse.

