AOK und Lingener Tagespost laden ein Radwandertag in Lingen am 13. August

pm Lingen. Sommerzeit gleich Radelzeit: Zur schönsten Zeit des Jahres findet in Lingen der 22. AOK – Radwandertag statt, präsentiert von der Lingener Tagespost und vom Lingen Wirtschaft + Tourismus. Am Sonntag, 13. August, wird der Marktplatz der Emsstadt zum Ausgangs- und Endpunkt von gleich acht unterschiedlichen Radtouren zwischen 20 und 150 Kilometern Länge.

Auch eine Mountainbike, E-Bike- und eine Rennradtour ist einer Pressemitteilung zufolge im Angebot. Für die Familien ist eine Cruiser geeignete Tour ausgearbeitet worden. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Für Rennräder und Mountainbike besteht Helmpflicht.

„Wir möchten alle Bürger zu einem rundum bewegten Sonntag motivieren – der Gesundheit zuliebe“, wirbt Petra Menger, Organisatorin und Pressesprecherin der AOK Emsland/Grafschaft Bentheim für die Aktion. Die Schirmherrschaft übernimmt der Oberbürgermeister der Stadt Lingen, Dieter Krone.

Um 12 Uhr gibt der Regionaldirektor der AOK Emsland/Grafschaft Bentheim, Horst Hillmer, zusammen mit dem Ersten Bürgermeister Heinz Tellmann den offiziellen Startschuss. Damit alle aktiven Radler um 17 Uhr rechtzeitig zur großen Tombola zurück sind, beginnt die längste Tour – die Rennradtour – bereits um 8 Uhr und die 70 km Tour um 10 Uhr.

Erfahrene Tourenbegleiter

Begleitet werden alle Touren von erfahrenen Ehrenamtlichen, die die Strecken in- und auswendig kennen und unterwegs auch mit Rat und Tat helfen können. „Noch nie hatten wir so unterschiedliche Angebote an Touren beim Radwandertag“, freut sich Menger. Die Logistik steht. Sollte die eine oder andere Radgruppe zu groß werden, stehen Ersatztourenbegleiter bereit, damit die Gruppe geteilt werden kann.

Radfahren trainiert Herz, Kreislauf, Atemorgane, Immunsystem und Muskulatur, ohne dabei Hüft- und Kniegelenke zu strapazieren. Schon diese mäßige sportliche Bewegung ist wirksam gegen Bluthochdruck. Nicht nur auf körperlicher, sondern auch auf geistiger Ebene bewirkt Bewegung viel Gutes: Sie setzt Hormone frei, die eine positive Stimmung erzeugen. Die gleichmäßigen, „runden“ Bewegungen beim Radfahren haben eine hochgradig stressabbauende Wirkung.

Ausdrücklichen Dank zollt Menger dem Bauhof Lingen, dessen Mitarbeiter wertvolle logistische Unterstützung leisten, den Tourenbegleitern, die zum Teil seit über 20 Jahren aktiv am Radwandertag teilnehmen und der Gastronomie rund um den Marktplatz, die den aktiven Radlern Sonderkonditionen für die Verpflegung nach der Fahrt bietet. Coupons dafür gibt es am Pausenpunkt. Die AOK versorgt in Zusammenarbeit mit den Lebensmittelmärkten Dohle die aktiven Radler kostenlos mit Müsliriegeln und Getränken.

Alle aktiven Radler erhalten am Pausenpunkt ein Tombolalos. Die Preise können sich sehen lassen: ein Fahrrad von der Firma Radschlag, ein iPad mit Abo von der NOZ, Hannover-96- Karten, HSG-Karten sowie weitere Eintrittskarten, Einkaufsgutscheine, etc.

Pralles Rahmenprogramm auf dem Markt

In Lingens guter Stube selbst findet den ganzen Nachmittag über ein großes Rahmenprogramm statt. Zu sehen ist eine Bike-Show, die Tanzschule; Ludmilla Grinke zeigt Tanzdarbietungen und der Fanfarenzug Damaschke. Es gibt mehrere Infostände zum Thema Radfahren, der Kreissportbund ist mit der Kletterwand aktiv und natürlich darf auch Kinderschminken nicht fehlen.

Dazu sind natürlich auch alle Bürger aus Lingen und Umgebung eingeladen, die nicht Fahrrad fahren. Die Firma Krone hat dort viel zu bieten: Sie zeigt nicht nur eine große Fahrradausstellung und übernimmt den Reparaturservice für die Tourteilnehmer, sondern bietet auch eine Mess- und Pumpstation für den Reifendruck an. Erfahrungsgemäß sind nämlich schlappe Reifen der häufigste technische Mangel am Fahrrad. Und mit zu wenig Luft radelt es sich nicht so gut – auch nicht beim Radwandertag.

