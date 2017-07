B213 nach Vollsperrung wieder frei 19-Jähriger nach Verkehrsunfall in Lingen verstorben

Lingen. Bei einem Verkehrsunfall auf der B213 bei Lingen-Darme ist am Samstag, 29 Juli 2017, ein 19-jähriger Mann verstorben. Ein Abschnitt der Lingener Umgehungsstraße war von 13.30 bis 20.45 Uhr voll gesperrt.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Lingener Polizei gegen 13:30 Uhr im Teilabschnitt zwischen den Anschlussstellen Lingen-Hanekenfähr und Lingen-Darme in Fahrtrichtung Meppen.

Der 19-Jährige geriet den Angaben zufolge mit seinem Audi A3 aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Lkw zusammen. Der 26-jährige Lkw-Fahrer versuchte noch vergeblich, die Kollision zu verhindern und rutschte dabei mit seinem Fahrzeug in den Straßengraben. Er blieb offenbar unverletzt, erlitt aber einen Schock. Der 19-Jährige wurde von Rettungskräften aus seinem völlig zerstörten Fahrzeug geborgen. Er wurde laut Angaben der Polizei mit einem Rettungswagen in das Lingener Bonifatius-Hospital gefahren, wo er später verstarb.

Die B213 wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme voll gesperrt. Da Betriebsstoffe ausliefen, forderten die Einsatzkräfte einen Saugwagen der Lingener Raffinerie zur Unterstützung an. Erst gegen 20.45 Uhr, mehr als sieben Stunden nach dem Unfall, gab die zuständige Straßenmeisterei nach Polizeiangaben die Lingener Umgehungsstraße in dem betroffenen Abschnitt wieder frei.