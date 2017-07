Über den Mühlenbach Brücke am alten Friedhof in Lingen in einer Woche saniert

wrog Lingen. Die Sanierung der Brücke über den Mühlenbach am Alten Friedhof in Lingen innerhalb einer Woche ist abgeschlossen. Ab Montag, 31. August 2017 , 7 Uhr, ist sie wieder freigegeben.

Die Brücke in nur sieben Tagen sanieren zu können, hatte Georg Tieben, Leiter des Fachbereichs Tiefbau der Stadt Lingen, selber als „ wahnwitziges Ziel“ bezeichnet. Umso mehr strahlte er gemeinsam mit Vorarbeiter Heinz Bernzen, Bauleiter Hendrik Wiesmann und der Oberbauleitung der ausführenden Lingener Firma Hofschröer, Thomas Budden, am Freitag um die Wette, nachdem die Asphaltschicht auf die neue Brückenplatte aufgetragen war.

Baukosten von 150.000 Euro

„Diese muss noch ein bis zwei Tage auskühlen“, sagte Budden. Dann könne die Brücke wieder für den Verkehr geöffnet werden. Bei den Abrissarbeiten der alten Brückenplatte sei die Notwendigkeit der Sanierung deutlich sichtbar geworden. „Die Längsbewehrung aus Stahl lag völlig frei und war stark korrodiert“, erklärte Budden. „Wir hätten niemals sagen können, dass die noch ein oder zwei Jahre gehalten hätte“, fügte Tieben hinzu. Die Brücke nicht komplett neu zu bauen, was zwei bis drei Monate gedauert hätte, sei der richtige Entschluss gewesen – auch unter finanziellen Aspekten: „Eine neue Brückenplatte auf die noch im guten Zustand befindlichen Widerlager aufzulegen hat 150.000 Euro gekostet“, erklärte Tieben. Bei einem kompletten Neubau wäre wohl der doppelte Betrag fällig gewesen.

Sehr gute Planung und Zusammenarbeit

Budden und Tieben betonten, wie wichtig die sehr gute Planung und Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Firma Hofschröer für das Einhalten des Zeitplanes gewesen seien. Die Sanierung der Brücke in nur einer Woche zu schaffen, sei eine „Harakiri-Aktion“ gewesen, bei der auch viele der 16 Hofschröer-Auszubildenden kräftig mit angepackt hätten, erklärte Budden. „Auch Polier Jürgen Schomackers hat mit seinen Männern bei teilweise sehr schlechtem Wetter richtig reingehauen“, lobte Budden den Einsatz der Bauarbeiter. Er erinnerte an eine alte Baustellenweisheit, die auch bei jeder Brücke gelte: „Irgendetwas kommt immer anders, als man denkt.“ Aber bei den „ Überraschungen“ hätten ein paar Ingenieure die Köpfe zusammengesteckt und in Absprache mit der Stadt ad-hoc Entscheidungen getroffen. „Da mussten alle Räder ineinandergreifen“, sagte Tieben.

Nur noch Restarbeiten

Jetzt seien nur noch Restarbeiten zu erledigen. So müssten die Versorgungsunternehmen noch Leitungen in Leerrohre, die in der neuen Brückenplatte eingegossen seien, verlegen. „Aber dafür muss die Brücke nicht gesperrt werden“. Ein Anwohner, der auf die Brücke angewiesen ist, um sein Grundstück mit dem Auto zu erreichen blickt über seinen Zaun und ruft: „Das ist toll geworden“. Tieben, Budden und die anderen Bauarbeiter fangen schon wieder, um die Wette an zu strahlen.