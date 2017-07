Seit Anfang Mai Menschen mit Behinderung fühlen sich im Lingener Emsauenpark wohl

Lingen. Seit Anfang Mai wohnen acht Menschen mit geistiger Behinderung oder psychischer Erkrankung im Lingener Emsauenpark. Wie haben sie sich dort eingelebt?

Um diese Frage zu beantworten, hat Sozialarbeiterin Anja Laarmann, die die Bewohner des vom Christophorus-Werk errichteten Hauses in der Scharnhorststraße 14 betreut, in ihr Büro dort eingeladen. Doch Norbert Hoping, einer der Bewohner, verlagert das Gespräch aus dem noch kargen Büro von Laarmann kurzerhand in seine Wohnung. „Ich schmeiß‘ dann mal die Kaffemaschine an“, sagt der 56-Jährige, der als Sänger und Gitarrist in der inklusiven Band „Shit Happens“ aktiv ist. Also findet das Gespräch, an dem auch die Hausbewohner Jennifer Goerke und Frederik Üffing teilnehmen, mit unserer Redaktion in gemütlicher Runde bei Hoping statt.

Ins Gespräch gekommen

Hoping, Üffing und Goerke erklären übereinstimmend, gut angekommen zu sein. „Ein Nachbar hat mich direkt angesprochen“, sagt Hoping. Und mit dem Bauherrn eines nebenan entstehenden Hauses sei er ins Gespräch gekommen, als sich auf der Baustelle ein Lkw festgefahren habe. „Ich hatte einen alten Teppich, den wir dann unter einen Reifen gelegt haben. So ist der Lkw wieder frei gekommen“, berichtet Hoping.

hin und her überlegt

Der 56-Jährige lebte auch vorher schon in einer eigenen Wohnung und war sich zunächst nicht sicher, ob er in den Emsauenpark umziehen wollte: „Ich habe lange Hin und Her überlegt, aber ich bereue den Umzug nicht. Das hier ist klar besser“, sagt Hoping. Jennifer Goerke lebte vor dem Einzug in ihre eigene Wohnung im Emsauenpark in einer Wohngruppe der Werkstatt für Kinder, Jugendliche und Familienhilfe im Gauerbach. Besonders gefällt Goerke die Nähe zum Linus, denn ihr großes Hobby ist das Schwimmen. „Die Wohnung ist zudem näher an der Stadt und ich kann meinen Arbeitsplatz bei der Waschtrommel des SKF in der Burgstraße gut mit dem Bus erreichen“, sagt die 21-Jährige.

Probleme mit Reuschbergernern teilen

Wobei das mit dem Busfahren im Moment so eine Sache ist: „Wegen der Baustelle im Langschmidtsweg fahren die Busse derzeit nur in eine Richtung und bevor wir in der Stadt sind, drehen wir erst mal eine Runde durch Schepsdorf“, teilt Hoping ein Problem mit allen anderen Reuschbergernen. Dabei möchte er eigentlich gerne öfter in Schepsdorf sein und beim dortigen SV Eintracht Boule spielen. „Aber während deren Zeiten muss ich leider arbeiten“, begründet Hoping, warum er bislang dort noch nicht die Boulekugeln in die Hand genommen hat.

Auf der Suche nach zwei Möpsen

Das Busfahren hätte auch bei Üffing fast für eine neue Bekanntschaft gesorgt: „Eine Dame hat das Bild bei der Einweihungsfeier des Hauses von mir in der Zeitung gesehen, mich an der Bushaltestelle angesprochen und eingeladen“, sagt der 29-Jährige. Aber leider habe er die Adresse der Frau, die ihre zwei Hunde, es handele sich um Möpse, regelmäßig im Emsauenpark ausführe, vergessen.

Engagement beim ASV Altenlingen

In den Vereinen in Reuschberge sind Üffing und Hoping noch nicht angekommen. Bei Üffing hat dies einen simplen Grund. „Nachdem zwei Fußballmannschaften für Menschen mit Behinderung, das Team ‚Mittendrin‘, in dem ich spiele, und die ‚Allstars‘, die ich mit trainiere, vom mittlerweile aufgelöstem TuS Lingen in Reuschberge zum ASV Altenlingen gewechselt sind, engagiere ich mich dort.“ Hoping hatte sich beim Schützenfest in Reuschberge, als der Umzug durch den Emsauenpark gezogen war, überlegt, mit seiner Freundin in den Schützenverein einzutreten. „Sie hat den Gedanken verworfen, aber vielleicht kommt das noch“, sagt er.

Party ohne Anja?

Das Zusammenleben in der Scharnhorststraße, wo jeder seine eigene Wohnung hat, funktioniere bislang hervorragend, erklären die drei Gesprächspartner unserer Redaktion. Störender Partylärm beispielsweise sei bislang kein Thema. „Party machen wir dann, wenn der Sozialraum fertig ist“, kündigt Hoping an. Und Üffing fügt augenzwinkernd mit einem Blick auf Sozialarbeiterin Laarmann hinzu: „Aber am Wochenende, wenn die Anja nicht da ist.“ Die Sozialarbeiterin lacht, spricht über Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Bewohner des Hauses in der Scharnhorststraße.

Schritt in Richtung selbstbestimmtes Leben

Diese werde beispielsweise durch die Eröffnung des geplanten Nettmarktes im Emsauenpark gefördert. Für größere Einkäufe würden die Bewohner bislang durch Betreuer des Christophorus-Werkes zu Supermärkten gefahren. „Wenn der Netto eröffnet, können unsere Bewohner dort alleine einkaufen gehen“, beschreibt Laarmann einen weiteren Schritt in Richtung selbstbestimmtes Leben der Menschen mit Behinderung.

Sinn für schwarzen Humor

Dass Nachbarschaft nicht immer angenehm ist, berichtet Üffing, dessen Wohnzimmerfenster direkt zum gegenüberliegenden Altenpflegeheim liegt. „Es ist gewöhnungsbedürftig, wenn da öfter der Kranken- oder gar der Leichenwagen vorfährt“, sagt er und zeigt mit seiner nächsten Bemerkung, dass er durchaus Sinn für schwarzen Humor hat: „Wenigstens kann ich dann im Alter direkt rüberziehen“, meint der 29-jährige Üffing. Dies sieht der nicht ganz 30 Jahre ältere Hoping, der laut eigener Aussage „etwas näher am Seniorenwohnheim dran ist“ etwas toleranter, auch wenn eine Frau dort morgens immer so laut schreie, dass Üffing und er davon wach würden. „Wir wollen akzeptiert werden, dann müssen wir dies auch akzeptieren.“