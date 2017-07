Lingen. Wie soll man umgehen mit Menschen, die geistig behindert oder psychisch erkrankt sind?

Die Antwort auf diese Frage ist ganz einfach: So wie mit allen anderen auch. Diese Menschen brauchen vielleicht etwas länger, müssen überlegen und nachdenken, bevor sie eine Frage beantworten oder eine Situation erfasst haben. Wenn man darauf eingeht, sind sie Bürger wie „Du und Ich“. Ihr längeres Nachdenken unterscheidet geistig Behinderte und psychisch Erkrankte übrigens positiv von so manchem als „normal“ (Was ist das eigentlich?) geltendem Zeitgenossen, der im direkten Gespräch oder in sozialen Netzwerken mal eben spontan seine unqualifizierte Meinung hinausposaunt. Da fragt man sich so manches Mal, wer denn da wirklich „noch alle Tassen im Schrank hat“.

Erst denken und dann reden oder posten, hat noch niemandem geschadet. Für die Menschen, die in den Wohnungen des Christophorus-Werks im Emsauenpark leben, ist dies eine Selbstverständlichkeit. Der ein oder andere sollte sich ein Beispiel dran nehmen.