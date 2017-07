27-Jährige will Plus-Size-Model werden So selbstbewusst geht eine Lohnerin mit ihrem Gewicht um

Lingen. 90-60-90, diese Modelmaße treffen nicht auf Heike Keuters zu. Die Lohnerin hat Kleidergröße 52/54 und will Plus-Size-Model werden. An Selbstbewusstsein mangelt es der 27-Jährigen nicht, das war aber nicht immer so.

„Hallo Heike“: Wenn die 27-Jährige so in Lohne angesprochen wird, reagiert sie nicht sofort. Denn diesen Vornamen hat die Lohnerin schon vor vielen Jahren abgelegt. Zwar steht er noch in ihrem Personalausweis und auch ihre Mutter nennt sie so, ihre Freunde sagen aber nur Chrissy zu ihr. „Es war ein Selbstschutz“, begründet sie ihre Namensänderung. Sie wollte in den sozialen Netzwerken nicht gefunden werden, es sei ein Name, der sie an ihre Kindheit erinnere – und die sei nicht immer schön gewesen. „Kinder können gemein sein“, sagt Chrissy, die schon als Kind fülliger war. Ihre Klassenkameraden schauten sie herablassend an und ließen oftmals beleidigende Kommentare ab, berichtet sie. „Das waren die schlimmsten Momente“, sagt sie.

Pullover aus der Männerabteilung

Laut einer Forsa-Studie aus dem Jahr 2016 finden 71 Prozent der Deutschen Übergewichtige unästhetisch, 15 Prozent meiden den Kontakt mit ihnen. Das spürt auch die Lohnerin. „Man muss sich doofe Sprüche anhören und zieht die Blicke auf sich.“ Chrissy fühlte sich als Außenseiterin und flüchtete, sobald es möglich war, in die virtuelle Welt. Sie verließ selten ihr Zuhause, ging nie einkaufen und wenn sie Hunger hatte, dann bat sie ihre Mutter, ihr etwas zu essen zu kaufen. So ging es über Jahre.

Eines Tages wachte sie auf und ihr wurde klar: „Ich bin nicht wie die anderen Mädchen in der Schule, und wenn ich schon anders bin, dann bin ich komplett anders.“ Sie tauchte in die Gothik-Szene ein, färbte sich die Haare dunkel und passte ihre Kleidung an. Letzteres gestaltete sich als Herausforderung: Entweder musste sie ihre Kleidung im Internet bestellen oder in den heimischen Geschäften die Männerabteilung durchforsten. Denn: In der Frauenabteilung gab es ihre Größe nicht – und Kleider tragen traute sie sich nicht.

Und dann kam der Jojo-Effekt

Die 27-Jährige hat mittlerweile ihren Stil gefunden, fühlt sich in ihrem Körper pudelwohl. Foto: Thorsten Fisseler

Demütigende Situationen gab es im Leben der Lohnerin, die mittlerweile im Qualitätsmanagement arbeitet, genug. Galten dickere Menschen in den 1950er-Jahren noch als gemütlich und humorvoll, gelten sie heute als willensschwach. Das wird in der Forsa-Studie deutlich. Die Mehrheit der Befragten glaubt demnach, dass Übergewichtige nur zu faul zum Abnehmen sind. Doch willensschwach war Chrissy nie, denn sie wollte etwas an ihrem Gewicht ändern. Sie probierte verschiedene Diäten aus, denn in puncto starker Wille hat sie mehr Disziplin als manch Normalgewichtiger. Die 27-Jährige verlor 20 Kilogramm. Doch dann trat der Jojo-Effekt ein. Sogar über einen Magen-Bypass hatte sich Chrissy Gedanken gemacht. Doch die riskante Operation und die darauf folgende Zeit, in der sie flüssige Nahrung nur in Kleinstmengen zu sich nehmen kann, wollte sie nicht in Kauf nehmen, stellte sie fest. Sie recherchierte im Internet zu dem Thema.

15 Jahre lang nicht schwimmen gegangen

Vor ihr lag ihre Webcam und spontan machte sie ein, zwei Fotos von sich selbst. „Ich war überrascht, wie gut das Foto geworden war“, erinnert sie sich. Sie schaute sich ihre Augen, ihre Lippen und ihre Haare an. Erkannte, dass sie Vorzüge hat, trotz keiner Kleidergröße 34. Diese haben sowieso nur wenige Frauen: Tatsächlich ist Plus-Size alles andere als eine Nische. Die deutsche Durchschnittsfrau trägt bei 1,65 Meter längst eine 44, hat das Statistische Bundesamt ermittelt.

Chrissy machte immer mehr Fotos, teilte sie auf Facebook – und erhielt Zuspruch, sagt sie. In einer Gruppe kam sie in Kontakt mit einem Lingener Hobbyfotografen, der von ihr Fotos machte. Ob im Park, auf einer Brücke oder im Speicherbecken in Geeste. Nicht im Bikini, mit einem langen Oberteil. Bademode, die hatte sie 15 Jahre nicht mehr getragen, sie traute sich nicht, die Angst vor abfälligen Kommentaren war zu groß. Es änderte sich, als sie ihren jetzigen Freund kennenlernte. Mit ihm fuhr sie vergangenes Jahr in die Niederlande in ein Schwimmbad. Bei gedämmten Licht traute sie sich erstmals wieder, einen Badeanzug zu tragen. Und es war gut.

Mittlerweile macht sie auch in Lingen regelmäßig Sport, Aqua-Fitness um genauer zu sein. Ihre Facebook-Seite (Chrissy Tagträumerin - Plus Size Model) findet täglich mehr Anhänger, ihre Fotos mehr Likes. Als sie kürzlich im Supermarkt war, wurde sie sogar auf die Fotos angesprochen, sie erhielt ein Kompliment. „Das war richtig schön“, ihre Augen leuchten, wenn sie das sagt. Von einer grauen Maus, wie damals in der Schule, ist nichts mehr zu erkennen.

Während einst Designer kurvige Models nur dann für einen Job auf dem Laufsteg buchten, um ein Statement zu setzen, und um möglichst „body positive“, also gegen die gängigen Schönheitsideale, zu erscheinen, werden Übergrößen mittlerweile mehr anerkannt. Es gibt sogar Model-Contests für füllige Frauen wie aktuell bei „Curvy Supermodel“, einer Show auf RTLII.

Glücklich, nicht normal zu sein

Und auch die Modeindustrie hat sich gewandelt. Während es Übergrößen-Marken wie Ulla Popken und Happy Size seit Jahren gibt, zieht mittlerweile beispielsweise auch H&M hinterher. Dort ,wo Chrissy früher nichts fand. Doch mittlerweile geht sie dort nur noch selten einkaufen. Sie bestellt weiterhin ihre Mode im Internet, keine Kapuzenpullover aus der Herrenabteilung. Sie trägt Kleider und Röcke, färbt sich ihre Haarspitzen bunt. Die 27-Jährige hat mittlerweile ihren Stil gefunden, fühlt sich in ihrem Körper pudelwohl und zeigt ihren Fans auf ihrer Facebook-Seite, wie glücklich man sein kann, wenn man nicht „normal“ ist – und vielleicht wird irgendwann eine Modelagentur auf sie aufmerksam. Dies ist der Traum der 27-Jährigen.