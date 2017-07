Großes Treffen am 5. August Starke Gemeinschaft: Die Treckerfreunde vom Baccumer Berg

Lingen. Wenn sich die Treckerfreunde von Werner Doe zum Besuch ankündigen, kann der Landwirt schon am Motorengeräusch hören, wer da zu einem kleinen Klönschnack am Baccumer Berg vorbeischauen will.

Vielleicht ist es Franz-Josef Frerich mit seinem Hanomag, Baujahr 1959, oder Günter Frese auf dem vier Jahre „jüngeren“ Deutz oder Michael Schomaker mit seinem Porsche Diesel, ebenfalls ein Trecker, 20 PS und 55 Jahre alt. “Werner braucht nur mal kurz hinhören, dann weiß er, wer da um die Ecke kommt“, lacht Franz Kampmann, mit Doe Gründer der „Treckerfreunde Baccumer Berg“.

Was für die einen vornehmlich als lautes Knattern empfunden wird, das klingt den inzwischen rund 20 Mitgliedern wie Musik in den Ohren. Am Samstag, 5. August, laden die Treckerfreunde ab 11 Uhr bei Werner Doe zum „Treckertreff 2017“ ein. Über 100 Teilnehmer werden erwartet und ihre liebevoll restaurierten und allesamt fahrtüchtigen Schätzchen natürlich ebenfalls. Die Treckerfreunde kommen aus Baccum, Ramsel und Münnigbüren, aber auch aus Gersten, Thuine, Lünne und Groß Hesepe. Auf dem weitläufigen Gelände von Doe werden die alten Trecker und Landmaschinen ausgestellt. Dann wird natürlich ausführlich gefachsimpelt bei Kaffee und Kuchen, Gegrilltem und Gerstensaft.

Kampmann und Doe hatten die Idee

Die Idee zu der Gründung der „Treckerfreunde Baccumer Berg“ hatten Kampmann und Doe vor sechs Jahren. Beim ersten „Treckertreff“ 2011 standen rund ein Dutzend der überwiegend aus den 50er und 60er Jahren stammenden Maschinen auf dem Gelände bei Doe, zwei Jahre später waren es schon 50 und im Jahr 2015 bereits 75. Gleichzeitig wuchs die Zahl der Mitglieder bei den „Treckerfreunden“, eine Abteilung des Baccumer Heimatvereins. Alle haben sie in irgendeiner Form eine Beziehung zur Landwirtschaft, entweder durch die Familie, andere Verwandte oder sind selber Landwirt wie Ludger Eggermann. Auch mehrere junge Leute sind dabei wie „Porsche“-Fahrer Michael Schomaker. Häufig treffen sie sich an den Wochenenden bei Doe, wenn es um technische Probleme an den in vielen Arbeitsstunden wieder fahrtüchtig und optisch vorzeigbar gemachten Fahrzeugen geht, um Ersatzteile - oder einfach darum, in der Treckerclique ein bisschen Spaß zu haben.

Ausflüge mit den Treckern

Dazu tragen natürlich auch Ausflüge. Mit Hubert Frese ist ein ausgewiesener Kenner der emsländischen Wirtschaftswege bei den Treckerfreunden dabei. In Anbetracht der geringen Pferdestärken der Trecker muss niemand Sorge haben, dass er an den Schönheiten der emsländischen Landschaft vorbeirast. Die Trecker sind aber auch bei anderen Gelegenheiten im Einsatz, zum Beispiel beim Kaminholzholen im Wald und bei der alljährlichen Landschaftssäuberungsaktion. Und sollte es im Winter mal Schnee geben, werden – sehr zur Freude der Kinder – mehrere Schlitten hinten dran gebunden und ab geht‘s den Baccumer Berg hoch und runter.

Wer von sich aus kein handwerkliches Geschick hat, der hat es sich bei den „Treckerfreunden Baccumer Berg“ im Laufe der Zeit angeeignet. Die topgeflegten Traktoren sind im Übrigen keine Wertobjekte. „Verkauft worden ist noch keines“, betont Franz Kampmann. Warum auch? Wer wie er in zahlreichen Arbeitsstunden an einem ziemlich heruntergekommenen „Hanomag Perfekt 301“ herumgewerkelt hat und ihn nun in einem erstklassigen Zustand präsentieren kann, der trennt sich nicht von dem Gerät. Kampmann hebt vor allem die tolle Gemeinschaft unter den Treckerfreunden hervor, bei der jeder dem anderen hilft. So wie er zum Beispiel bei der Wiederherstellung der ledernen Seitenteile an den Fenstern seines Hanomag fachmännische Unterstützung erhalten hat: Ludwig Grave, alter Schuster in Baccum, legte hier im wörtlichen Sinne Hand an. „So einen wie ihn findet man heute nicht mehr“, lobt Kampmann die hohe Handwerkskunst des Schuhmachermeisters.

Die „Treckerfreunde Baccumer Berg“ sind sich sicher, dass am 5. August viele Besucher zum Hof Doe kommen werden, um sich die über 100 alten Trecker und Landmaschinen in geselliger Runde anzuschauen. Besonders schön wäre noch, wenn das Wetter mitspielt. „So viel Grad, wie die Trecker PS haben, reicht völlig aus - um die 25“, schmunzelt Kampmann.

Mehr aus Lingen lesen Sie in unserem Ortsportal.