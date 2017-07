Ranzen für ABC-Schützen Diakonie im Emsland macht Schulstart leichter

Lingen. Nächste Woche Samstag werden die ABC-Schützen im Emsland eingeschult. Ein neuer Schultornister ist eine teure Angelegenheit. Einkommensschwächeren Familien im Emsland hilft das Diakonische Werk im Kirchenkreis Emsland-Bentheim mit der Aktion „Schulstart leicht gemacht“. Darauf wiesen Kirchenkreissozialarbeiterin Anne Coßmann-Wübbel und ihre Kolleginnen Dagmar Wölk-Eilers und Frederike Mohs in einem Pressegespräch hin.

In Kooperation mit den Ev.-luth. Kirchengemeinden in Aschendorf, Papenburg und Werlte, mit Unterstützung des Diakonischen Werkes in Niedersachsen und dem Kiwanis-Verein Lingen-Meppen konnten Schulranzen für Grundschüler besorgt werden. Darüber hinaus gibt es Zuschüsse für die Anschaffung von Lernmaterial wie Zirkel, Taschenrechner usw. Ziel dieser Aktion ist es, gleiche Chancen zum Schulstart auch für Kinder aus einkommensärmeren Familien zu ermöglichen.

Das Diakonische Werk in Niedersachsen hat in einer Studie 2016 festgestellt, dass der Bedarf für Materialien wie Ranzen und anderes mehr für die Einschulung bei über 300 Euro liegt. Im Übergang zur fünften Klasse wird dem Diakonischen Werk zufolge Schulmaterial in Höhe von ca. 330 Euro benötigt. Familien mit geringem Einkommen oder solche, die Sozialleistungen beziehen, könnten diesen Bedarf trotz eines Anspruchs auf Leistungen nach dem Bundesteilhabepaket nicht ausreichend decken, kritisiert das Diakonische Werk. Damit drohe eine Ausgrenzung der Kinder schon zu Beginn ihrer Schullaufbahn.

Die Schulranzen sind wenige Tage vor Beginn des neuen Schuljahres und der Einschulung der Erstklässler natürlich längst verteilt. Die Freude bei den Familien sei sehr groß gewesen, sagte Coßmann-Wübbel. Die Sozialarbeiterin kritisierte gleichzeitig, dass die Ausgaben für Bildung gerade einkommensschwächere Familien enorm und immer stärker belasteten. Es sei ja nicht nur der Schulranzen, der kostenmäßig zu Buche schlage. Die Arbeitsmaterialien kämen hinzu, Kopiergeld, die nächste Schultasche beim Wechsel in die fünfte Klasse und im Laufe der Schuljahre der teure Taschenrechner. Coßmann-Wübbel sprach sich vor diesem Hintergrund für die Wiedereinführung der Lernmittelfreiheit aus. Neben dem Diakonischen Werk würden dies auch weitere Wohlfahrtsverbände fordertn. „Wenn Bildung uns so wichtig ist, dann muss sie auch für alle bezahlbar sein“, sagte sie. Nach Auffassung von Ulrich Thöne, früherer Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) bewegt sich Deutschland immer mehr auf eine Zweiklassengesellschaft zu, „in der der Geldbeutel der Eltern über die Bildungschancen der Kinder entscheidet“.

Die Diakonie sei deshalb dankbar für die finanzielle Unterstützung durch die verschiedenen Kooperationspartner, so Coßmann-Wübbel. Dass es den Unterstützungsbedarf gebe, würden die Nachfragen zeigen.

