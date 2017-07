Sie bringen Farbe in den Alltag Maler und Lackierer in Lingen losgesprochen

Lingen. Ganz im Sinne des Obermeisters Thomas Fangmeyer haben 21 Gesellen des Maler- und Lackierer-Handwerks Lingen ihren beruflichen Weg beschritten, ihre Talente genutzt und ihr erstes Etappenziel mit der Lossprechungsfeier erreicht.

„Wer nicht kann, was er will, muss wollen, was er kann!“, zitierte Fangmeyer das Universalgenie Leonardo da Vinci. Erfolgreiche Menschen würden ihre individuellen Begabungen nutzen und sich in den Bereichen, wo ihre Talente liegen, pflegen, verbessern und ausbauen. Den „Junggesellen“ gab er in der Bildungsakademie den Rat: „Folge deinem Talent – nicht den Trend!“. Es sei wichtig, Angebote und Förderungen in diesem kreativen Handwerk zu nutzen, und die Kursangebote der Innungen, Kreishandwerkerschaften, Bildungszenten und der Verbände anzunehmen.

Qualifizierter Nachwuchs gefragt

Martin Gerenkamp, Erster Kreisrat, beglückwünschte im Namen des Landkreises die Gesellen, sprach von „großem Respekt vor der Arbeit, die Sie ausführen.“ Dieser Handwerksberuf böte vor allem im Emsland alle Chancen auf dem Arbeitsmarkt, denn es seien „günstige Zeiten“, in der die Sorge vor Arbeitslosigkeit nicht gegeben sei, denn die Region suche händeringend qualifizierte Nachwuchskräfte. Seinen Dank richtete er an alle, die mitgeholfen hätten, die Auszubildenden an dieses wichtige Etappenziel zu führen, damit die „wohlverdienten Gesellenbriefe“ heute überreicht werden können. Sie seien der „verdiente Lohn“, der mit „berechtigtem Stolz“ entgegengenommen werden könne. Den amerikanischen Philosophen Emerson zitierend „Was wir Ergebnisse nenne, ist nur der Anfang“, appellierte Gerenkamp, sich weiterzubilden, nicht auf der Stelle zu treten, für ein berufliches Fortkommen zu sorgen und nach Möglichkeit im Emsland, dem „attraktiven Wirtschaftsstandort“ zu bleiben.

Viele Chancen in der Region

Oberstudiendirektor Jürgen Korte, Leiter der Berufsbildenden Schulen, Technik und Gestaltung, gratulierte den Absolventen und dankte allen Beteiligten, Gremien und Institutionen für die erfolgreiche Wegbegleitung. Albert Einstein zitierend „Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben“, bat auch er die Gesellen, „den Blick nach vorne zu richten, sich weiterzubilden, stetig zu lernen.“ So böten sich neue Chancen, die es gerade in dieser Region zu nutzen gelte. Im Hinblick auf den Fachkräftemangel sagte Korte: „Werben Sie für Ihren vielseitigen Beruf und die kreativen Möglichkeiten, damit Ihnen junge Menschen nacheifern.“

Innungssiegerin Nicole Heese

Innungssiegerin Nicole Heese, ausgebildet im BTZ des Handwerks GmbH, Lingen, erhielt in Anerkennung ihrer besonderen Leistungen im Maler-Handwerk eine Ehrenurkunde sowie einen Qualifizierungsgutschein von der Stiftung Handwerk & Qualifizierung. Für seine besonderen schulischen Leistungen und sein soziales Engagement wurde Christoph Jasek geehrt und erhielt von Jürgen Korte eine Uhr mit dem BBZ-Emblem.