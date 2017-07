Außenhaut fast fertig Sanierung des Mausoleums auf Altem Friedhof Lingen geht voran

Lingen. Die Sanierung des Mausoleums auf dem Alten Friedhof in Lingen schreitet voran. Die Arbeiten an der Außenhaut des 1930 als Grabstätte der Familie Friedrich Koke errichteten Gebäudes sind nahezu abgeschlossen.

Florian Heinen, Geschäftsführer der Lingener Friedhofskommission, und Architekt Werner Breitenbach, erläuterten jetzt die bereits durchgeführten und weiter geplanten Baumaßnahmen. „Das Wichtigste war, das Kupferdach und die Entwässerung zu erneuern“, erklärte Breitenbach. Das Gebäude musste wieder vor den Witterungseinflüssen geschützt werden. „In den letzten zehn oder 20 Jahren ist das regelrecht vergammelt“, sagte der Architekt. Doch nun sei alles wieder dicht. „Weiter sind das Mauerwerk, die Stützen und Stufen unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten gereinigt worden“, erläuterte Breitenbach. Zudem seien Teile des Gesimses unter Verwendung der Originalsteine ausgebessert und die Fugen komplett erneuert worden.

Särge werden im Keller beigesetzt

Heinen fügte hinzu, dass der Keller des Mausoleums trockengelegt und wasserdicht verkleidet worden sei. „Ab Anfang August 2017 werden dann im Keller des Mausoleums die Sarkophage gemauert, in denen die Särge von Friedrich und Maria Koke beigesetzt werden.“ Derzeit seien die beiden Särge, die ursprünglich im Erdgeschoss beigesetzt waren, in der Friedhofskapelle aufgebahrt. Dort befänden sich auch die Urnen von Blanca Frisius, einer Tochter der Kokes, und ihres Mannes, Vizeadmiral Friedrich Frisius. Diese Urnen sollen später im Altar des Mausoleums beigesetzt werden. Die nächsten Schritte bei der Sanierung seien der Innenausbau des Mausoleums und die Gestaltung der unmittelbaren Außenanlagen, sagte Breitenbach. Dies solle bis November geschehen. So werde beispielsweise derzeit die alte Eichentür mit ihren Bronze- und Kupferbeschlägen in einem Fachbetrieb restauriert.

Portugiesischer Marmor

„Wir haben drei Vorschläge für die Gestaltung der Urnenwände, die an der Stelle der ursprünglichen Sargkammern links und rechts im Mausoleum gebaut werden sollen“, erläuterte Heinen. Die Entscheidung, welcher Vorschlag realisiert werden soll, falle bei der nächsten Sitzung der Friedhofskommission im August. Da alle Plätze für die Urnen als Doppelkammern ausgelegt würden, erhöhe sich die Zahl gegenüber den ursprünglichen Plänen von 85 auf rund 110. Breitenbach zufolge sollen die Urnenwände mit dem gleichen portugiesischem Marmor gestaltet werden, den schon die Familie Koke 1930 beim Bau des Mausoleums auswählte. „Den Steinbruch gibt es heute noch“, versicherte Breitenbach.

Finanzierung durch Spenden

Der erste Bauabschnitt, der die Gebäudesanierung, den Bau der Urnenwände und die Gestaltung des unmittelbaren Außenbereichs umfasse, sei komplett finanziert, sagte Heinen. 2018 sollen denn zwei weitere Bauabschnitte folgen. Im zweiten Bauabschnitt sollen eine Verbindungstreppe vor dem Mausoleum zur Friedhofskapelle gebaut und die Wege dort neu gestaltet werden. Rund 100.000 Euro werde dies kosten, schätzte Heinen. Für den dritten Bauabschnitt, die Drehung des Haupteinganges zum Friedhof um 45 Grad, würden noch einmal rund 20.000 Euro benötigt. Der Geschäftsführer der Friedhofskommission hofft, diese Baumaßnahmen aus Spenden finanzieren zu können.