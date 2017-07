Wettbewerb in Lingen Naturgarten bietet Lebensräume zu jeder Jahreszeit

Lingen. Mit ihrem Naturgarten hat Familie Ahrens im Gauerbach einen Lebensraum für Flora und Fauna geschaffen. Die lebendige Vielfalt auf gut 400 Quadratmetern konnte im Rahmen des Naturgartenwettbewerbs besichtigt werden.

„Umwelt- und Artenschutz finden nicht irgendwo statt, sondern vor der eigenen Haustür“, betont das Ehepaar Ahrens. Mit ihrem Mann führt Barbara Ahrens die Besucher durch den Naturgarten, „den wir nach dem Einzug angelegt, verändert und vergrößert haben“, sagt Reinhard Ahrens. Wo früher „nichts war“, wachsen, blühen und gedeihen nun zahlreiche verschiedene Pflanzen mit einem hohen Anteil heimischer Arten. Die abwechslungsreichen Strukturen bieten Insekten, Vögeln und kleinen Säugetieren wie Igeln oder Maulwürfen Lebensräume zu jeder Jahreszeit.

Behutsam in die Natur eingreifen

So wie die Bäume, Sträucher, Stauden, Blumen heranwuchsen, entstanden immer wieder Ideen, behutsam in die Natur einzugreifen. Das Grundstück musste mit Kompost aufgefüllt werden, hier und da wurde etwas verändert, „aber die Arbeit hält sich nun mit gut zehn Stunden im Monat in Grenzen“, sagt Reinhard Ahrens und pflückt einige verwelkte Rosenblüten ab. Auch wenn die Bewohner wie hier im Gauerbach vier in der Vennwiske dicht an dicht wohnen, ist ein sich quasi selbst überlassener Garten möglich.

„Rosen ohne Ende“

Familie Ahrens hat ihrem Garten eine Struktur gegeben, lässt ihn nicht verwildern, sodass sie sich vom Frühjahr bis zum Herbst an blühenden Blumen, „Rosen ohne Ende“, dem Haselnuss- und Amberbaum, der jetzt grünen und im Herbst rot werdenden Tamariske oder an der Kiwi, die nach und nach die Dachbegrünung übernimmt, erfreuen können. „Ich plane, mein Mann macht“, lacht Barbara Ahrens, pflückt eine leuchtend gelbe Zitrone und geht mit den Besuchern über den wasserdurchlässigen Holzschnitzelweg vorbei an Weiderich, Salbei, Rosmarin, Glockenblumen zur Trockenmauer, dem Insektenhotel und der dahinter befindlichen Benjeshecke. Sie bieten Vögeln und anderen Tieren Schutz und Nahrung, sodass diese mit ihrem Kot oder ihren Nahrungsdepots das Aussamen von Gehölzen beschleunigen sollen.

Mit Fröschen und Kröten

Friedliche Hummeln umschwirren die Besucher, fliegen ein altes Vogelhaus an. Der Strukturreichtum ist für viele Tiere ein ganz besonderer Reiz. „Insekten haben wir reichlich“, bemerkt Barbara Ahrens, und geht am neu gebauten Gartenhäuschen vorbei zum plätschernden Gewässer, das vom Regenwasser gespeist wird. „Wasser zieht die Tiere magisch an, wertet jeden Garten auf“, sagt Reinhard Ahrens und weist auf die gut getarnten Frösche und Kröten. „Es ist schon ein beispielhafter, wunderbarer Siedlungsgarten mit vielen Elementen, wo viel für die Natur getan wurde und wird“, lobt Landschaftsarchitekt Hans-Michael Krüger.

Glückwünsche der Stadt Lingen

Am Naturgartenwettbewerb der Stadt Lingen nimmt die Familie seit 20 Jahren teil und hat im Sinne der fachkundigen Jury die Bewertungskriterien wie Wahl der Gehölze, Bodendeckung, sonstige Begrünung, Naturgartenelemente/Lebensräume, Versiegelungsgrad, Kreislaufwirtschaft und Bewirtschaftung entsprechend umgesetzt. Für den Gesamteindruck und die Besonderheiten übermittelte Lingens Erster Bürgermeister Heinz Tellmann „In Anerkennung für die vorbildliche Erhaltung der heimischen Tier- und Pflanzenwelt, der Verbesserung ihrer Lebensräume und der Erhöhung der Artenvielfalt in Wohngebieten und Siedlungsräumen“ die Glückwünsche der Stadt Lingen.

Wohlfühlendes Stadtklima schaffen

Über die bestplatzierten Naturgärten durften sich Jutta und Werner Reker, Rudolf und Marianne Schockmann sowie Klaus Schüder freuen. Einen Sonderpreis erhielt Johannes Wiemker, denn er habe „durch die wiederholte Zurverfügungstellung seines Künstlergartens für die Öffentlichkeit das Interesse für das Thema ‚Mehr Natur im Garten‘ und die Neugierde für diese Art der Gartenbewirtschaftung geweckt.“ Stadtdezernent Lothar Schreinemacher möchte wieder „mehr Natur in die Stadtgärten bekommen“, appellierte auch an jüngere Familien, auf pflegeleichte Steingärten möglichst zu verzichten, ein wohlfühlendes Stadtklima zu schaffen und vermehrt am Naturgartenwettbewerb teilzunehmen.