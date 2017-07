Musik, Bühnen, Ausstellungen Kultiges in der Region: Was ist los am Wochenende?

afsh Lingen. Drücken wir fest die Daumen für ein regenfreies Wochenende, denn einige Veranstaltungen finden unter freiem Himmel statt: Emsfestival, Buchweizenblütenfest und das Rockstone Festival sowie Vorstellungen der Freilichtbühnen.

Die Stadt Rheine lädt Freitag, Samstag und Sonntag zum traditionellen Emsfestival in der Innenstadt ein. Geboten werden ein unterhaltsames Programm und musikalische Highlights auf und rund um die Ems. Rhythmen, die ins Blut gehen – die schwimmende Emsbühne und das Emsufer lassen dieses Event zu einem Anziehungspunkt werden. Von 15 bis 17 Uhr findet Sonntag zudem ein Stadtparkkonzert statt. Neben Ensembles, Volkstanzgruppen und Chören treten auch Vokalsolisten und Instrumentalisten auf.

Buchweizenblütenfest

Sonntag findet von 10 bis 18 Uhr in Geeste das Buchweizenblütenfest am Emsland-Moormuseum statt. Es handelt sich um ein Brauchtumsfest mit altem Handwerk, Traditionen und Trachten. Abgerundet wird die Veranstaltung durch ein unterhaltsames Rahmenprogramm.

Stonerock Festival

Rock und Indie gibt es Sonntag auf dem Festivalgelände am Badepark in Bad Bentheim beim Stonerock Festival zu hören. Mit dabei sind unter anderem Ana, The Blackwoods, Redphones, Faber und van Holzen.

Freilichtbühnen

Die Freilichtbühne Ahmsen präsentiert Freitag (19.30 Uhr) sowie Sonntag (15.30 Uhr) das Stück Luther. Beleuchtet wird die Situation Luthers als Mönch und Professor in Wittenberg. Den Zuschauern sollen die Beweggründe für sein Handeln näher gebracht und die Konflikte der damaligen Zeiten aufgezeigt werden.

In Tecklenburg wird Sonntag um 15 Uhr das Musical Aladin aufgeführt. Die Zuschauer tauchen ein in die bunte Märchenwelt und begleiten den tollkühnen Helden im Kampf gegen das Böse. Freitag um 20 Uhr gibt es das Stück „ Rebecca“ zu sehen. Ein Schatten liegt über dem Anwesen Manderley, als sein Besitzer mit seiner jungen Braut dorthin zurückkehrt, wo seine Frau Rebecca unter mysteriösen Umständen verschwand. Eine durch die Filme inzwischen weltberühmte Geschichte als modernes Musical ist „ Shrek “. Termin: Samstag (20 Uhr), Sonntag (19 Uhr).

Das Musical Flashdance feiert Samstag um 20 Uhr Premiere auf der Freilichtbühne Meppen. Alex, die Stahlarbeiterin aus Pittsburgh, träumt von einer Karriere als Ballett-Tänzerin.

Ausstellungen

In der Kunsthalle Lingen ist eine neue Ausstellung eröffnet: Sobre las Olas (Über allen Wellen). Der seit 2003 in Düsseldorf lebende kubanische Künstler Diango Hernández fächert in seinen Bildern, Objekten und Wandmalereien einzelne Momente seiner Biografie auf. Die Sehnsucht nach der verlorenen Heimat, dem Strand, den Früchten und der Sprache prägt sein ästhetisches Vokabular.

„Zwischen Burgtor und Pferdemarkt“ lautet der Titel einer Ausstellung im Emslandmuseum (bis 23. Juli). Bei einem Wettbewerb haben zehn durch ein strenges Auswahlverfahren ermittelte emsländische und überregionale Architekten unterschiedliche Vorschläge zur künftigen baulichen Entwicklung des Museums ausgearbeitet, die nun in einer Jury zur Diskussion standen.

Bilder zur Schöpfung und zum Sonnengesang zeigt eine Ausstellung im Hauptgebäude des Ludwig-Windthorst-Hauses (bis 26. August). Die Werke der Paderborner Künstlerin Ingrid Moll-Horstmann stellen eine Synthese ihres bisherigen Schaffens dar.

„500 Jahre Reformation“ lautet der Titel einer Ausstellung, die bis zum 31. Oktober auf dem Stiftsgelände in Wietmarschen neben der Wallfahrtskirche zu sehen ist. Sie zeigt aus historischer Sicht die Geschichte und das Schicksal des Klosters und Stiftes Wietmarschen in der Reformationszeit und im Zeitalter der Glaubenskämpfe (Sa., So. sowie feiertags 14 bis 18 Uhr). Im Heimathaus in Lohne ist bis Ende Juli die Ausstellung „Reformation im Emsland und der Grafschaft“ zu sehen. Regulär ist das Haus mittwochs von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Weitere Termine auf Anfrage (05908/2408002).

Der Heimatverein Langen zeigt in seinem Museum an der Bawinkeler Straße die Ausstellung „Leben und arbeiten mit und ohne Strom“.

„Kunst und Kultur im ländlichen Raum“ zeigt eine Ausstellung in Freren (bis 3.9.). Namhafte Künstler aus der Region präsentieren ihre Werke im Rathaus, im Seniorenzentrum St. Franziskus, in der Alten Molkerei und auf dem Reiterhof Könning.

Im Rathaus Salzbergen werden derzeit Bilder der Rheinenser Malerin Evelyn Räder gezeigt.