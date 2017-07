Lob von Hochschule und Unternehmen 234 dual Studierende am Campus Lingen verabschiedet

Lingen. Zusammen mit 1000 Gästen sind die die 234 Absolventen der dualen Studiengänge auf dem Campus Lingen verabschiedet worden.

Auf Ihr Wissen aus dem dualen Studium können Sie sich in Zukunft fest verlassen“, betonte Wolfgang Arens-Fischer, Leiter des Instituts für duale Studiengänge (IDS) am Campus Lingen“. Die jungen Leute könnten dieses Wissen auch praktisch umsetzen, so der Professor an der Hochschule. „Das haben Sie in Ihrem Studium jedes Semester kontinuierlich geübt und durch das Feedback ihrer Dozenten immer weiter verbessert“, bekräftigte Arens-Fischer den Vorteil des dualen Studiums. Dieser ergebe sich aus der Verbindung der beiden Lernorte Hochschule und Betrieb.

Dies bestätigte auch Bernhard Niemeyer-Pilgrim, Geschäftsführer der Raffinerie BP Lingen: „Wir Unternehmen haben die Vorzüge der Kombination aus Studium und Arbeitserfahrung längst erkannt. Es ist für uns die ideale Voraussetzung, um eigene Fach- und Führungskräfte zu entwickeln“.

Hoher Praxisbezug

Thomas Steinkamp, Dekan der Fakultät in Lingen, hob die eindrucksvolle Entwicklung des Campus Lingen in den letzten Jahren hervor. „Der hohe Praxisbezug in unserer Lehre und Forschung zu aktuellen Themen und der enge fachliche Kontakt zu so vielen Experten macht das Studium hier für Studieninteressierte und Unternehmen so attraktiv.“

Den guten Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden unterstrich Carmen-Simona Jordan, Professorin für die Bereiche Chemie und Chemische Prozesstechnik, in ihrem Grußwort.

Die Attraktivität der Region und des Standortes Lingen lagen Martin Gerenkamp, Erster Kreisrat des Landkreises Emsland und dem Ersten Bürgermeister der Stadt Lingen, Heinz Tellmann, am Herzen. Nicht nur der Campus mache Lingen und das Emsland als Studienstandort und Lebensmittelpunkt so attraktiv, sondern auch die vielen, sehr erfolgreichen Unternehmen in der Region. Die wichtige Botschaft nach der Beglückwünschung der Absolventen lautete daher: „Bleiben Sie in der Region und wenn Sie sie doch zeitweise verlassen, kommen Sie gerne und jederzeit wieder zurück“. Hier würden sie gebraucht.

Persönliche Atmosphäre auf dem Campus

„Dass Lingen nicht die größte Studentenstadt ist, ist sicherlich jedem klar“, scherzten die beiden Vertreter der Studierenden, Eva Osteresch und Philip Müter, die in ihrer Rede die letzten Jahre des Studiums Revue passieren ließen. „Eben nicht 1000 Leute im Hörsaal, sondern mehr die persönliche Atmosphäre zwischen Lehrenden und Studierenden, das hatte hier seinen eigenen Charme. Wir sind der Überzeugung, dass sich jeder, der sich auf Lingen eingelassen hat, hier viele schöne Momente erleben konnte. Unsere Abende in der Stadt wollen wir heute gegen nichts mehr tauschen“.

Unter großem Beifall bedanken sie sich beim IDS: „Wir hatten immer das Gefühl, dass dem IDS vor allem die Studierenden am Herzen liegen“. Doch der Dank galt auch allen, die sie bei ihrem dualen Studium unterstützt hatten: den Unternehmen und natürlich ihren Familien und Freunden.

„Stolze Chefs“

„Schauen Sie ruhig mal in die stolzen Gesichter Ihrer Chefs“ forderte Bernhard Niemeyer-Pilgrim die Absolventen auf, „Gehen Sie Ihren Weg. Streben Sie mutig weiter nach vorn und nehmen Sie sich große Ziele vor. Achten Sie aber auch auf ihr ganz persönliches Glück“. Musikalisch wurde diese Botschaft von Pete und Marlene Budden durch gefühlvolle Eigeninterpretationen von Songs wie „Heroes“ unterstrichen.

Benjamin Häring, der die Veranstaltung mittlerweile seit fast einem Jahrzehnt in gewohnt humorvoller Manier moderiert, ehrte auch jene, deren Studium nicht ganz ohne Komplikationen verlief. Wer also mehrfach bei Prüfungen ran musste, bekam eine extra Flasche Sekt für den Abend und etwas für die Seele: Popcorn und Süßigkeiten. Sie wurden dankend angenommen.

Nach der feierlichen Übergabe der Zeugnisse durch Steinkamp und Arens-Fischer erfolgte die Ehrung der Besten der jeweiligen Studiengänge.

