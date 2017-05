Fehlgeschlagen ist der Versuch, in den Heimathof und in das Haus der Vereine in Lingen-Bramsche einzudringen. Symbolbild: dpa

Lingen. Unbekannte Täter sind mit ihrem Versuch gescheitert, in der vorigen Woche in den Heimathof und in das Haus der Vereine in Lingen-Bramsche einzubrechen.

Nach Angaben der Polizei gelang ihnen jedoch nicht, die Zugangstür und mehrere Fenster aufzubrechen. Ohne Beute gemacht zu haben, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist bislang unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.