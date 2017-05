Haftstrafe, Bewährung und Freispruch Emsländer mit zwei Kilo Marihuana über die Grenze

Lingen Die drei Angeklagten waren im Januar 2016 mit zwei Kilogramm Marihuana im Gepäck gemeinsam über die niederländische Grenze gekommen, vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Lingen trennten sich ihre Wege jetzt.

Ein 29-jähriger wurde wegen der Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Beihilfe zum Handeltreiben zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Wegen des gleichen Tatvorwurfs erhielt ein 41-jähriger eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Er muss 80 Stunden gemeinnützige Dienste ableisten sowie wegen seines Spielhanges wenigstens fünf Termine bei der Suchtberatung wahrnehmen. Mit einem Freispruch auf Kosten der Landeskasse endete hingegen das Verfahren gegen den dritten Mitangeklagten, einen 31-jährigen Mann. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Für gewinnbringenden Weiterverkauf

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 29-jährige, mehrfach vorbestrafte Angeklagte mit einem PKW und darin befindlichen zwei Kilo Marihuana aus dem niederländischen Enschede kommend in das Bundesgebiet eingereist ist. Die für den gewinnbringenden Weiterverkauf bestimmten Drogen wurden im Rahmen einer Zollkontrolle am Autobahnrastplatz Emstal Süd entdeckt.

Auftraggeber in Spielhalle kennengelernt

Der 29-jährige, der zum Tatzeitpunkt unter laufender Bewährung stand, bestritt vor Gericht, von dem Marihuana in seinem Wagen gewusst zu haben. Seine Angaben wurden jedoch von einem der beiden Mitangeklagten widerlegt. Denn diese waren gemeinsam mit dem 29-jährigen in einem zweiten PKW im Konvoi unterwegs. Der 41-jährige gestand, den Deal gegen Geld in die Wege geleitet zu haben. Er habe den Auftraggeber zufällig in einer Spielhalle kennengelernt. Dieser habe ihm 1000 Euro geboten, wenn er die zwei Kilo Marihuana aus den Niederlanden abhole und nach Hannover bringe. Nach zwei Tagen Bedenkzeit habe er zugesagt und seinem 29-jährigen Bekannten von dem lukrativen Geschäft erzählt. Dieser habe ihm dann für die Hälfte des vereinbarten „Lohnes“, also 500 Euro, dabei geholfen.

Lediglich unbehelligter Beifahrer

Von den drei Angeklagten hat einzig der jetzt freigesprochene 31-jährige im echten Leben tatsächlich mit Marihuana zu tun. Aufgrund exzessiven Konsums hatte das Landgericht Hannover dereinst seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Der 31-jährige ließ sich jetzt glaubhaft dahingehend ein, dass er lediglich als unbehelligter Beifahrer mit in die Niederlande und zurück gereist sei. Er selbst habe in Enschede zwar eigentlich 150 Gramm Marihuana für den Eigenkonsum erwerben wollen. Nachdem ihm die Qualität der dort angebotenen Drogen allerdings nicht zugesagt habe, habe er von einem Kauf Abstand genommen.