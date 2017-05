„Verbrauch besorgniserregend“ Grüne zu Gast beim Wasserverband Lingener Land

Lingen. Die Grünen zeigen sich beeindruckt von den Leistungsfähigkeit des Wasserverbandes Lingener Land. Zugleich sehen die Politiker ein großes Problem im steigenden Wasserverbrauch.

Das haben die Grünen jetzt im Anschluss an einen Besuch des Wasserverbandes mitgeteilt. Den Angaben zufolge stellt der Verband mit seinen rund 40 Mitarbeitern in einem Versorgungsgebiet von 650 Quadratkilometern über ein Leitungsnetz von 1.350 Kilometern für 70.000 Verbraucher 7,1 Millionen Kubimmeter Wasser pro Jahr bereit. Hinzu kommt die Entsorgung von 1,7 Millionen Kubikmetern Schmutzwasser.

„An Grenzen gekommen“

„Wir versuchen, allen Ansprüchen gerecht zu werden, aber der Verbrauch steigt in den Gemeinden meistens gleichermaßen“, wird der Geschäftsführer des Verbandes, Reinhold Gels, in der Pressemitteilung zitiert. In den Sommermonaten der vergangenen Jahre sei man manchmal an die Grenzen gekommen. „Es besteht die Sorge, dass das Wasser knapp wird, vor allem abends bei warmem Wetter. Eigentlich ist ausreichend Wasser vorhanden, doch darf aber nicht bedenkenlos verbraucht werden“, erläuterte Gels weiter.

Verbrauch steigend

Die Tendenz beim Wasserverbrauch ist den Angaben zufolge stark steigend: Grund dafür sei neben der Zunahme der Bevölkerung auch, dass immer mehr landwirtschaftliche Betriebe - insbesondere in der Tierhal-tung - ihr Wasser nicht mehr selbst gewinnen, sondern vom Wasserverband beziehen. Dieses führt laut Pressemitteilung zu Problemen, weil die Niederschläge — also der Nachschub für das Grundwasser — weniger geworden sind. „Da sehen wir ein großes Problem in der Zukunft“, so Michael Fuest, Fraktionsvorsitzender im Stadtrat. „In unserer Region werden massiv Ressourcen verbraucht für eine Fleischproduktion, die weltweit vermarktet wird!“ Annette Brück-Neufeld vom Ortsvorstand Lingen ergänzt: „Das kann so nicht weitergehen. Wir können dauerhaft nicht mehr verbrauchen als dazu kommt. Wir haben nur diese eine Erde!“

„Gespalten“

Nach Angaben der Grünen will der Wasserverband den nächsten Jahren im Raum Lengerich rund 1,5 Millionen Kubikmeter zusätzlich fördern. „Wir sehen diese Erhöhung der Wassergewinnung gespalten, denn einerseits brauchen Bürgerinnen und Bürger regelmäßig ihr gutes Trinkwasser, andererseits sind bislang Möglichkeiten zum Wassersparen in der Landwirtschaft, in der Industrie und in den privaten Haushalten noch nicht ausgeschöpft worden. Die Pumpversuche im Raum Lengerich, die in drei Phasen erfolgen und wissenschaftlich begleitet werden, werden hoffentlich zu abgesicherten Erkenntnissen führen“, so Thomas Kühle, Ratsherr der Grünen im Thema Trinkwasserqualität.

Zu viel Nitrat

Ein weiteres Thema war die Trinkwasserqualität. Die Vereinbarungen mit Landwirten zur Reduzierung insbesondere der Nitratbelastung im Boden und im Wasser ist wohl erfolgreich, so Gels. Trotzdem sei der Nitrateintrag bei Biobetrieben um mehr als die Hälfte geringer. „Da müssen wir hin“, so Ratsherr Ibrahim Hassan.