Für den guten Zweck Kinderkleider-Börse in Lingen einer der größten im Umkreis

Lingen. Eine große Auswahl an Kleidung für Babys und Kleinkinder gibt es sowohl im Internet, als auch in den Einzelhandelsgeschäften in Lingen und der Umgebung. Doch es muss nicht immer Neuware sein. Kleiderbörsen stehen bei Eltern hoch im Kurs.

„Vor über 30 Jahren haben Frauen aus unserer Gemeinde, die bereits alle in der Kfd tätig waren, die Kinderkleiderbörse hier in der Region ins Leben gerufen, erzählt die Lingenerin Michaela Vieth. Als ehrenamtliche Mitarbeiterin der St.-Bonifatius-Gemeinde und als Mitglied der Kfd wirkt sie bei der Ausrichtung der Kleiderbörsen maßgeblich mit.

Verkaufen und selbst stöbern

Zuständig für den Verkauf der Kleidung sind dabei ausschließlich die Frauen der Gemeinde – überwiegend sind es Frauen der Kfd. Die Anbieter können ihre Nummer und den von ihnen gewünschten Preis bereits zu Hause an der Kleidung befestigen und diese dann bei den zuständigen Frauen abgeben. So haben diejenigen, die ihre Baby- und Kinderkleidung zum Verkauf anbieten, selbst die Gelegenheit zu stöbern.

Große Auswahl an Kleidung und Zubehör

Dabei eine Entscheidung für gewisse Waren zu treffen, kann sich als schwierig herausstellen: Baby- und Kinderbekleidung bis Größe 176, Umstandsmoden und Kleinkinderzubehör wie Flaschenwärmer, Kinderwagen, Reisebetten, Türgitter, Bettwäsche und einiges mehr – die Auswahl ist groß. Etwa 100 Verkäufer finden sich bei einer solchen Börse ein. „Deshalb mussten wir die Annahmemenge der Bekleidung auf einen gut gefüllten Wäschekorb begrenzen“, erläutert Vieth.

Kleidung im guten Zustand

Wichtig ist, dass die Kleidung, sei sie auch aus zweiter Hand, in einem guten Zustand ist, wenn sie auf dem Verkaufstisch landet; Flecken, fehlende Knöpfe, defekte Reisverschlüsse oder Löcher sind unerwünscht, weshalb solch eine Bekleidung vorab von den Helferinnen aussortiert wird.

Für Straßenkinder in Brasilien

Vorteile haben aber nicht nur die Anbieter, die nicht benötigte Ware verkaufen, oder etwa die Käufer, welche regeleechte Schnäppchen schießen können. „Der Erlös unsere Börsen – zehn Prozent werden auf den angegebenen Verkaufspreis an der Kasse dazugerechnet – ist für Straßenkinder in Brasilien bestimmt. Es ist ein Projekt, das von dem Franziskanerkloster in Bardel unterstützt wird“, erklärt Vieth. Sollten die Anbieter an nicht verkaufter Ware kein Interesse mehr haben oder möchten generell Ware spenden, kommt diese dem SKF Lingen zu Gute.

Zeit zum Nähen

Den Vorteil solcher Kleiderbörsen sehen auch die Mütter Andrea Griep und Julia Robben aus Lingen. Zwar bekomme man zur Geburt eines Kindes sowie in den ersten Monaten einiges geschenkt, doch vor allem die Kleidung sei nie von langer Dauer. Schließlich wüchsen die Kleinen doch sehr schnell aus ihren Stramplern und Co. heraus. Robben sieht allerdings noch einen weiteren Vorteil für den Erwerb der sogenannten „Second-Hand-Ware“: „Das Gute, wenn man vor allem Kleidung gebraucht kauft, ist, dass bereits viele Schadstoffe herausgewaschen sind und die Kleidung auch nicht mehr einläuft.“

Es ist aber nicht nur der Trend zu günstigen Kleiderbörsen, der bei manchen Eltern schön längst angekommen ist. Auch das Nähen hat in den letzten Jahren einen neuen Aufschwung erlebt. Besonders beliebt sind dabei Schnitte für Babys und Kleinkinder. Ob Halstücher, Hosen, Jacken oder Mützen – beim Nähen können die Eltern kreativ werden. „Gerade in der Schwangerschaft ist auch die Zeit, um so etwas einmal auszuprobieren“, sagt Griep. Günstiger jedoch komme man ihrer Meinung nach beim Schneidern zuhause nicht weg, da einige Stoffe stolze Preise hätten.

Größte Kleiderbörse im Umkreis

„Bei uns tauchen schon mal selbst genähte Sachen auf, die auch gerne gekauft werden, aber sie werden bis jetzt noch nicht oft angeboten“, meint Vieth. Doch da sie früher selbst für ihre Kinder nähte, hat Vieth für sich eine logische Erklärung für die wenigen selbstgenähten Kleidungsstücke im Verkauf: „Ich kann mir vorstellen, dass man sich vielleicht auch nicht ganz so schnell von diesen Sachen trennt und sie weiterverkauft, sondern sie lieber behält.“

Jeweils für die Sommer- und Winterbekleidung findet die Kleiderbörse zumeist im März und September statt. „Es heißt, sie sei eine der größten Kinderkleiderbörsen im Umkreis“, berichtet Vieth. Die nächste Kinderkleider-Börse findet vom 21. bis zum 23. September im Pfarrzentrum der Gemeinde Sankt Bonifatius in Lingen statt.