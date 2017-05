An Pfingsten wird wieder gefeiert Die Lingener Kivelinge und ihre Sektionen

Alle drei Jahre feiern die Kivelinge in Lingen ihr traditionelles Fest. Die Kiveline blicken auf eine Geschichte zurück, die bis ins Jahr 1372 zurückreicht. Foto: Felix Reis/Archiv

Lingen. Am Pfingstwochenende feiern in Lingen die Kivelinge wieder ihr alle drei Jahre stattfindendes Fest. Unsere Redaktion hat das zum Anlass genommen, in die Geschichte einzutauchen sowie die einzelnen Sektionen und Züge.

Seit 1372 gibt es die Lingener Kivelinge. Ihr Name leitet sich vom mittelniederdeutschen Wort „kiven“ ab, was kämpfen oder streiten bedeutet. Kiveling ist die Verkleinerungsform. Die Kivelinge sind also kleine Streiter oder Kämpfer. Er geht zurück auf eine Begebenheit im 14. Jahrhundert, als zur Verteidigung die jungen, unverheirateten Bürgersöhne auf die Lingener Festungswälle gerufen wurden und sie einen Angriff auf ihre Heimatstadt erfolgreich abwehrten. Heute gliedern sich die Kivelinge in elf Sektionen, die in drei Zügen, benannt nach den drei mittelalterlichen Stadttoren Lingens, zusammengefasst sind. Die Namen der Sektionen haben fast alle einen Bezug zur Geschichte der Kivelinge oder der Stadt Lingen.