Hoher Leidensdruck im Frühjahr Selbsthilfegruppe für Depressive trifft sich in Lingen

Selbsthilfegruppe für Depressive trifft sich in Lingen

Depressionskranke leiden im Frühjahr besonders: Die Phoenix - Selbsthilfegruppe für Depressionserkrankte trifft sich 14-tägig donnerstags in Lingen. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa

Lingen. Im Frühling blühen nicht alle Menschen wieder auf: Depressionskranke haben es vielfach schwerer, sie leiden in diesen Tagen besonders. Viele suchen im Emsland Austausch in einer Selbsthilfegruppe. Die Phoenix - Selbsthilfegruppe für Depressionserkrankte trifft sich 14-tägig donnerstags in Lingen.