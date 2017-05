Weltklasse-Publikum flippt aus Jubel in Lingen bei Simon-&-Garfunkel-Revivalband

mel LINGEN. Ein freundlicher Händedruck von Michael „Simon“ Frank und Guido „Garfunkel“ Reuter, und schon wippten die Füße im ausverkauften Theatersaal an der Wilhelmshöhe. Tosender Applaus nach nur ein paar Gitarrentönen, stehendes Ausflippen am Schluss. Dazwischen volle Konzentration auf und vor der Bühne: die fünfköpfige „Simon-&-Garfunkel-Revivalband“ sorgte mit ihrer Hommage „Feelin‘ Groovy“ für satte Begeisterung.

„Das tut gut, so empfangen zu werden“, sprach Bandleader Michael Frank (Gesang und Gitarre) für seine Kollegen, von denen jeder ein Meister seines Faches ist. Mirko Sturm (Schlagzeug), Sebastian Fritzlar (Bass, Klavier und Sambatrommel) und Sven Lieser (Gitarre) zeigten in vielen furiosen Soli, vor allem aber im perfekten Zusammenspiel, dass sie ihre Idole verstanden haben. Auch Guido Reuter setzte mit Gesang, Geige, Flöten, Klavier und Akkordeon eigene Akzente, die durchaus authentisch wirkten.

Frisch und unverbraucht

Einfach nachgemacht war das nicht. Die Vollblutmusiker schafften die Balance zwischen getreuer Kopie und eigener Interpretation. Obwohl schon Jahre im Geschäft, wirkten sie frisch und unverbraucht und präsentierten eine gute Show ohne große Effekthascherei nah am Ohr ihrer Fans.

Hier überwog die Lust

Nicht fehlen durfte natürlich die Ukulele für das berühmte Intro zu „El Condor Pasa“ wie auch das Glöckchen der wunderschön im Kanon gesungenen mittelalterlichen Ballade „Scarborough Fair“, von Frank scherzhaft auf den Lingener Markt verlegt. Simon & Garfunkels Folk-Rock-Songs werden gerne und immer wieder gehört. Bleibt das Original auch unerreicht, ist gerade seine Bekanntheit Lust und Last für jede Coverversion. Hier überwog die Lust, und zwar auf beiden Seiten.

Viele Mitsänger im Saal

„Wir ahnten nicht, dass Lingen ein derart Weltklasse-Publikum ist“. Mit betont sanfter Stimme und sehr eigenem Humor moderierte Michael Frank den Abend, in dessen Verlauf ein Klassiker auf den anderen folgte. „The Sound Of Silence“, „Mrs. Robinson“, „Bright Eyes“ oder „The Boxer“, es klang, als stünden Simon und Garfunkel persönlich auf der Bühne. Mal hörten die Fans atemlos zu, mal klatschten sie rhythmisch mit, nach jedem Titel aber brach Jubel aus. Ob es traurige Balladen waren wie „Cecilia“ oder Anleihen von Simons Soloalben „Graceland“ und „The Rhythm Of The Saints“, aus den vielen Mitsängern im Saal hätte die Band locker einen Chor bilden können.

Fantastisches Klaviersolo

Passend zum Abschied gab es „Bye Bye Love“, aber erst die Zugaben zündeten die Endstufe. Fritzlars Klaviersolo zu „Bridge Over Troubled Water“ war fantastisch, und bei der Party „Late In The Evening“ und „Cecilia“ Nr. 2 störte nur noch die Bestuhlung. Weltklasse!