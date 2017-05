Asylbewerber verletzt Beamten Polizei nimmt 18-Jährigen in Gewahrsam

Polizei nimmt 18-Jährigen in Gewahrsam MEC öffnen

Ein 18-Jähriger verletzte am Montag in Lingen einen Polizisten. Foto: Michael Gründel

lj Lingen. Die Polizei hat am Montagmorgen, 29. Mai 2017, in Lingen einen 18-jährigen Asylbewerber in Gewahrsam genommen, nachdem er Widerstand geleistet und einen Polizeibeamten verletzt hatte.