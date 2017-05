Alwine Poske Älteste Lingenerin feierte 104. Geburtstag

Lingen. Auf stolze 104 Lebensjahre blickt Alwine Poske seit diesem Wochenende zurück. Damit ist sie die älteste Lingenerin.

„Das sieht und merkt man ihr nicht an“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Lingen weiter. 1913 unter Kaiser Wilhelm II. in Oberholsten/Melle geboren, feierte Alwine Poske ihren besonderen Ehrentag im Kreise ihrer großen Familie. Zu den Gratulanten zählte auch Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone. „Der OB kommt immer. Das kenne ich schon“, freute Poske sich mit einem verschmitzten Lächeln über den Besuch des Stadtoberhauptes. Krone überbrachte ihr neben den Glückwünschen der Stadt auch die des Landkreises Emsland und des Landes Niedersachsen. „Sie sind die erste 104-Jährige, der ich gratulieren darf. So einen seltenen Geburtstag habe ich noch nie erlebt und ich hoffe, dass wir uns auch zu Ihrem 105. Geburtstag wiedersehen“, wird Krone in der Pressemitteilung zitiert.

Liebe zum Garten

Alwine Poske lebt seit über 60 Jahren in Lingen und wohnt mittlerweile in einem Seniorenheim. Zuvor hat sie kurioserweise zwar nie ihre Wohnung gewechselt, aber aufgrund von Straßenumbenennungen mehrfach ihre Adresse. Nicht verändert hat sich im Laufe der Jahrzehnte die Liebe des Geburtstagskindes zu ihrem Garten, den sie bis zum vergangenen Jahr noch selbst gepflegt hat. Von 1978 bis 2016 führte sie sogar ein Gartentagebuch. „Ja, die Gartenarbeit habe ich sehr gerne gemacht“, blickte Poske zurück. Ihre Tipps für die Gartenpflege gibt sie noch immer an ihre Kinder, Enkel und Urenkel weiter. So zieren zahlreiche Fotos von deren Gartenprojekten die Wände von Alwine Poskes Zimmer.