Besuch in der Partnerstadt „Menschentürme“ in Salt beeindrucken Lingener

Lingen. Auf Einladung der Deutsch-Hispanischen Gesellschaft hat eine kleine Gruppe aus Lingen und Umgebung Lingens spanische Partnerstadt Salt besucht.

Den Zeitraum hatten die Organisatoren bewusst ausgewählt, um auch die Blumenausstellung „Temps de Flors“ in Girona sehen zu können, die jährlich dort stattfindet. Bei dieser Ausstellung werden künstlerische Blumenarrangements zu unterschiedlichen Themen in der ganzen Altstadt von Girona gezeigt. Die Städte Salt und Girona gehen nahtlos in einander über.

Einblick in die Geschichte

Unter der liebevollen Regie von Wolfhard und Renate Schmidt hatte die bunt zusammengewürfelte Truppe nicht nur die Blumenausstellung besucht. Es erfolgte auch ein Empfang durch den Bürgermeister von Salt, Jordi Viñas, der einen kurzen Einblick in die Stadtgeschichte gab und über den Wunsch der Katalanen nach der Unabhängigkeit von Spanien sprach.

„Marrecs“

Ein weiteres Highlight war der Besuch bei einer Trainingsstunde der „Marrecs“, die verschiedenartige Menschentürme bauen. Diese Türme bestehen aus bis zu acht Personen hohen Gebilden, die die Zuschauer nicht nur staunen, sondern auch erschaudern ließen.

Kulinarisches

Zur Abrundung des Aufenthaltes wurde noch ein Tagesausflug an die Costa Brava unternommen, der die Schönheiten der Landschaft nahe brachte. Viel Vergnügen bereitete auch das Ausprobieren der einheimischen Küche, die dank der Insiderkenntnisse des Ehepaares Schmidt und seiner spanischen Freunde in immer wieder neuen Geschmacksrichtungen genossen werden durfte.