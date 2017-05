Auf dem Kivelingsfest Lingener Wachsektion „Die Welfen“ bekämpft die Pest

mela Lingen Wenn alle an Pfingsten in Lingen feiern, wird die Kivelingssektion „Die Welfen“ alles dafür tun, um König und Gefolge vor der Pest zu schützen.

„Wir werden auf dem Fest dafür sorgen, dass wir der Pest Herr werden“, erklärte Wachoffizier Sebastian Hecht. Aber was hat die Pest eigentlich mit Lingen und dem Kivelingsfest zu tun? Die Pest bildet das diesjährige Oberthema, das die Wachsektion sich überlegt hat. „Pest als Oberthema – das gab es noch nicht sehr häufig und wir fanden zum Beispiel den Pestdoktor als Identifikationsfigur interessant und geeignet “, begründete Hecht die Auswahl des Themas.

Wachfassade soll historisches Rathaus nicht in den Hintergrund stellen

Das Rahmenprogramm wird von der Wachsektion auf die Seuche abgestimmt:Ob es sich nun um Theaterstücke oder die Wachaufzüge handelt, bei denen ein Heiler seine Künste dem König präsentieren wird: Mit ihrem Konzept überzeugte die Sektion den Kivelingsvorstand. „Zuerst haben wir uns mit einem Bierdeckel beim Kommandeur auf die Ausschreibung beworben. Dann wurde es aber ernst und wir haben unser Konzept der Sektion und dann dem Vorstand der Kivelinge vorgestellt“, erläuterte der Wachoffizier das Verfahren. „Bei unserem Konzept war es uns wichtig, dass die Wachfassade das Historische Rathaus nicht in den Hintergrund stellt“, meinte Hecht. So werde die Wachfassade zwischen dem Gebäude „Ratskeller“ und dem historischen Rathaus aufgebaut. Einer der Höhepunkte für die Wachsektion werde die Wachnacht sein, ist Hecht überzeugt: „Wir erhalten dann von unserem Bürgermeister das Recht, Personen die in den vergangenen Jahren angeschwärzt worden sind, zu verurteilen.“ Ort des Geschehens werde das Historische Rathaus sein.

Hausrecht für den Pulverturm

Der Offizier selbst ist seit 2008 Sektionsmitglied: „Als ich eintrat, waren wir zwischen zehn und zwölf Mitglieder. Heute sind wir bei den Welfen mehr als doppelt so viele.“Die ehemals geringe Anzahl der Mitglieder erkläre auch, aus welchem Grund „Die Welfen“ zuletzt 1981 als Wachsektion aufgetreten seien. Es seien einfach zu wenig Mitgliedern gewesen, um die Wache zu organisieren und durchzuführen. Besonderheit der Welfen ist, dass sie das Hausrecht für den Pulverturm innehaben. „Wir haben dort unsere eigene Rückzugsmöglichkeit, doch stecken wir natürlich auch einiges an Pflege in den Turm“, so Hecht. Die Betreuung der Bühne, die am Pulverturm aufgebaut werde, sei ebenfalls Aufgabe der Sektion auf dem Kivelingsfest. Schon im Vorfeld des historischen Volksfestes traten die jungen Männer bereits in ihrer Funktion als Wachsektion auf und rührten in ihrer historischen Kleidung die Werbetrommel für die Kivelinge und das Fest, beispielsweise beim Nordhorner Anradeln oder auf dem Energieforum am Campus Lingen.

