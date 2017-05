Lingen. Die ablehnende Haltung von Rat und Verwaltung zum geplanten Bernd Rosemeyer-Museum in Lingen bezeichnet unser Kommentator als etwas voreilig.

Die einstimmige Entscheidung von Rat und Verwaltung, das von Heinrich Liesen geplante Rosemeyer-Museum in Lingen abzulehnen und die Einstellung der Pläne zu fordern, könnte sich eines Tages als voreilig herausstellen.

Denn diese zuvor bereits vom Forum Juden-Christen mehrheitlich beschlossene Forderung ist geäußert worden, ohne dass die genaue Konzeption, Ausstellungsinhalte und wissenschaftliche Begleitung des Projektes einer breiteren Öffentlichkeit überhaupt bekannt sind.

Das Museum für den Mitte der 30er-Jahre ebenso erfolgreichen wie berühmten Rennfahrer wird von Teilen der Öffentlichkeit abgelehnt, da Rosemeyer spätestens ab 1933 Mitglied und nach Beförderungen jeweils nach Rennsiegen zum Schluss Hauptsturmführer und damit Offizier der SS gewesen ist. Dabei ist sowohl zu seiner Intention zum Eintritt als auch zu seiner inneren Haltung zur NS-Ideologie in Kürze mit neuen Forschungsergebnissen eines namhaften Historikers zu rechnen. Man hätte diese und die Benennung eines Kurators für das Museum daher vor einer Be- oder gar Verurteilung der Museumspläne abwarten sollen.

Vorbild könnte dabei das 2016 eröffnete Ferdinand-Porsche-Museum in dessen Geburtshaus sein: Zunächst in Tschechien höchst umstritten, zeigt es ihn dort heute nicht nur als genialen Erfinder, sondern auch seine unrühmliche Rolle in der NS-Zeit.