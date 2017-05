25-jähriges Priesterjubiläum Seelsorge ist Mittelpunkt der Arbeit von Pastor Thomas Burke

Lingen. „Herr, auf dich vertraue ich, in deine Hände lege ich mein Leben.“ Mit diesem Primizspruch ist Pastor Thomas Burke seit nunmehr 25 Jahre als Priester unterwegs. Am Sonntag hat er in der voll besetzten St. Bonifatius-Kirche in Lingen das silberne Priesterjubiläum gefeiert.

„Der Anlass für das heutige Festhochamt in St. Bonifatius bin ich selber“, freute sich Pfarrer Burke über die große Resonanz. Vor 25 Jahren sei er mit zwölf jungen Männern zum Priester geweiht worden. Dankbar blicke er auf die Zeit im Dienst der Kirche und des Glaubens zurück. Gemeinsam mit einigen Weggefährten, unter ihnen auch Weihbischof Johannes Wübbe, feierte er das Festhochamt. Den Einzug in die Kirche begleiteten viele Messdiener, Fahnenabordnungen der kirchlichen Vereine und Verbände sowie einige Schützenvereine. Für den musikalischen Rahmen sorgte der Kirchenchor, die Schola sowie Kirchenmusikdirektor Joachim Diedrichs an der Orgel.

In der Predigt betrachtete Weihbischof Wübbe das Primizbild von Thomas Burke. Es zeige eine Plastik des bekannten Künstlers Carl Milles, die in einem Museum in Stockholm zu sehen sei und die Hand Gottes darstellen solle. Als ein Symbol des Lebens und des Glaubens verstand Weihbischof Wübbe die ausgestreckte Hand, auf der ein Mensch steht. Diese ausgestreckte Hand könne in viele Richtungen interpretiert werden, beispielsweise als Zeichen für Zutrauen, aber auch für Verletzlichkeit. Johannes Wübbe berichtete, dass Thomas Burke beim ersten Anblick der Skulptur noch während der Studienzeit sofort begeistert gewesen sei. Auch heute biete sie ihm immer wieder neue Impulse für den priesterlichen Dienst. Er lebe mit großer Leidenschaft die Aussagen der Skulptur und gebe sie an die Gemeinde weiter.

Die Kollekte war für „Pastor siene Koh‘“ bestimmt. „Aber nicht für die viel besungene Kuh aus Emsbüren, wie ich sie dort kennengelernte habe“, machte Burke mit einem Lächeln deutlich. Es handele sich vielmehr um die „Aktion Russlandhilfe“ der Caritas im Bistum Osnabrück. Es gehe darum, eine Kuh für arme Familien zu finanzieren.

Im Namen der Kirchengemeinde St. Bonifatius gratulierte Kirchenvorstandsmitglied Georg Kruse zum Jubiläum. Für die Pfarreiengemeinschaft, zu der neben St. Bonifatius Lingen auch St. Alexander Schepsdorf, Christ-König Darme und St. Gertrudis Bramsche gehören, überbrachte Christof Helming die Glückwünsche und wies auf die vielfältigen Aufgaben und Ansprüche hin, die Pfarrer Burke übernehme. Im Mittelpunkt des priesterlichen Wirkens stehe die Seelsorge.

In einem Grußwort dankte Landrat Reinhard Winter für das Engagement von Pfarrer Burke als Emslanddechant. Dieses Amt habe er im Jahr 2012 übernommen. Es gebe zahlreiche Berührungspunkte zwischen der katholischen Kirche und dem Landkreis Emsland. Dieses gelte besonders für soziale Aspekte. Winter erinnerte beispielhaft an die Einweihung der neuen Beratungsräume von SKF und Caritas vor wenigen Tagen. Besonders hob der Landrat die Aufgaben von Pfarrer Burke als Kuratoriumsvorsitzender der St. Bonifatius Hospitalgesellschaft Lingen hervor. Dazu gehören die Kliniken in Lingen, Leer, Papenburg und Sögel. Ferner fungiere Thomas Burke schon seit vielen Jahren als Vorstandsmitglied im Ludwig-Windthorst-Haus.

„Der Ball ist rund“ nutzte Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone einen Ausspruch von Sepp Herberger. In Anspielung auf den FC-Bayern-Fan Thomas Burke meinte Krone, dass die erste Halbzeit jetzt geschafft sei und er wünsche gutes Gelingen für die zweite Halbzeit. „Die dauert beim FC Bayern aber oft zwei Minuten länger – bis das Ergebnis stimmt.“

Zum Abschluss des Festgottesdienstes intoniert Kirchenmusikdirektor Joachim Diedrichs „Toccata und Fuge d-Moll von J.S. Bach“. Die Kirchenbesucher dankten für den erstklassigen musikalischen Beitrag mit Standing Ovations.