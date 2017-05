„Gerechter Genuss“ Erster Kochabend mit „fairen Zutaten“ in Lingen

Lingen. Welche leckeren Gerichte sich aus fair gehandelten Produkten zubereiten lassen, hat jetzt die Lingener Fairtrade-Steuerungsgruppe bei ihrem ersten „Fairen Kochabend“ unter Beweis gestellt.

Anlässlich der Erneuerung des Titels der Fairtrade-Stadt Lingen haben nach Angaben der Stadt 14 Gruppenmitglieder in der Schulküche der BBS Lingen – Agrar und Soziales gemeinsam den Kochlöffel geschwungen. Auf der Zutatenliste für das Drei-Gänge-Menü standen unter anderem Quinoa aus Bolivien, Mangos von den Philippinen und schwarze Bohnen aus Ecuador. „Heute Abend geht es vor allem um den gerechten Genuss. Wir tauchen ein in eine Welt, in der die Produzenten der Zutaten nicht verborgen, sondern ganz transparent sind“, stimmte Kristin Duwenbeck die Gruppe auf das Kochabenteuer mit teils ungewöhnlichen oder gar unbekannten Zutaten ein.

„Zeichen setzen„

Duwenbeck arbeitet als Eine-Welt-Promotorin in Münster und zeigt in Kochkursen, wie mit Fairtrade-Produkten gekocht werden kann. „Wenn wir fair gehandelte Produkte verwenden, setzen wir uns als Verbraucher zugleich für eine gerechte und ökologische Herstellungsweise ein. Wir setzen mit unserem Einkauf ein Zeichen“, wird Duwenbeck in der städtischen Pressemitteilung zitiert. Im Sinne der Nachhaltigkeit kamen bei dem Kochabend neben zahlreichen Produkten aus fairem Handel zudem regionale beziehungsweise Bio-Produkte zum Einsatz.

Positives Fazit

Den Auftakt des Fairen Menüs bildete ein „Quinoa-Möhren-Salat mit Minze und frischen Mangos“ sowie einem Joghurt-Dip. Es folgte ein „feuriges Mango-Karotten-Süppchen“ mit „Manakish bi Za’atar“ (libanesisches Fladenbrot). Als Dessert bereitete die Gruppe „Schoko-Brownies mit schwarzen Bohnen und Früchten“ zu. Bei der Verkostung waren sich alle einig: „Fair schmeckt lecker!“ So überrascht sie im Vorfeld von Zutaten wie schwarzen Bohnen in Brownies waren, umso überzeugter waren sie vom Geschmack. „Die Rezepte werden auf jeden Fall nachgekocht“, zogen die Gruppenmitglieder ein positives Fazit. Und nicht nur das: Künftig möchte die Steuerungsgruppe faire Kochabende auch für die Öffentlichkeit anbieten und allen Interessierten Einblicke in das Kochen mit fairen Produkten geben.