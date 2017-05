17. und 18. Juni 70 Aussteller bei der 10. Jobmesse Emsland in Lingen

Lingen. Zum zehnten Mal ist die Jobmesse-Deutschland-Tour am 17. und 18. Juni 2017 zu Gast in Lingen. Über 70 Unternehmen und Bildungseinrichtungen sämtlicher Branchen sind mit dabei. Und sie haben tausende Karrierechancen im Gepäck. Zudem können Besucher sich auf ein umfangreiches Rahmenprogramm freuen, kündigt der Veranstalter an.

Vom Schüler über die Studentin bis hin zur Führungskraft – die Jobmesse Emsland ist ein Karriere-Event für alle Altersklassen und Qualifikationen, schreibt der Veranstalter in einer Ankündigung. Regionale, nationale und international agierende Unternehmen präsentieren sich den Besuchern. Dazu gehören unter anderem Aldi, Bernard Krone, BP, Emsflower, Enercon, Ferchau, das Modehaus Böckmann, die Oldenburgische Landesbank und Rosen. Aber auch öffentliche Einrichtungen wie das Jobcenter Emsland und der Zoll sowie Bildungseinrichtungen wie die Komm.Akademie und die Hochschule Osnabrück gehören zu den Ausstellern.

Persönliches Gespräch als Karriere-Kick

„Wer über unseren roten Teppich läuft, hat die Chance, seinen potenziellen Arbeitgeber direkt kennenzulernen“, wird Projektleiter Martin Kylvåg in der Mitteilung zitiert. Auch die Aussteller würden die Situation schätzen, da sie die Möglichkeit haben, ihre Unternehmen persönlich vorzustellen und gut ausgebildete Fachkräfte für sich zu begeistern.

Ein Highlight der 10. Jobmesse Emsland sei das abwechslungsreiche Rahmenprogramm, heißt es in der Mitteilung weiter. Was kann ich? Was will ich? Was ist machbar? – Diesen Fragen können besonders jüngere Besucher in spannenden Workshops auf den Grund gehen. Darin erarbeiten sie beispielsweise ihre individuellen Stärken oder sammeln Impulse für die Wahl des richtigen Berufs. In zahlreichen Fachvorträge widmen sich Experten darüber hinaus aktuellen Themen rund um den Arbeitsmarkt und geben wichtige Bewerbungstipps.

Bewerbungsmappencheck und Fotoservice

Die Jobmesse biete den Besuchern außerdem einen kostenlosen Bewerbungsmappencheck an. Dabei werfen Profis einen Blick in ihre Bewerbungsmappen und machen Verbesserungsvorschläge. Auch das passende Bewerbungsfoto können Besucher direkt von der Messe mitnehmen. Erfahrene Fotografen setzen sie ins richtige Licht.

Die Jobmesse in der Emslandarena in Lingen ist am Samstag, 17. Juni, von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag, 18. Juni, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 3 Euro, ermäßigt 2 Euro. Weitere Informationen unter www.jobmessen.de/emsland.