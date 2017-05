Ressourcen besser nutzen Landkreis Emsland erhält Gelder für Demografie-Projekt

Franz-Josef Sickelmann, Landesbeauftragter für regionale Landesentwicklung Weser-Ems (r.), übergibt den Förderbescheid in Höhe von 21.100 Euro an Landrat Reinhard Winter. Foto: Landkreis Emsland

Lingen. Der Landkreis Emsland erhält Fördermitteln in Höhe von 21100 Euro aus dem „Förderprogramm für Demografie-Projekte in den niedersächsischen Teilen der Metropolregion Nordwest und in Weser-Ems“ . Das geht aus einer Mitteilung des Landkreises hervor.