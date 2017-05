Lingen. Vorbildliches leistet die BP-Raffinerie in Lingen, was die Sicherheit und Versorgung der eigenen und der Beschäftigten der Partnerfirmen anbelangt, meint der Kommentator.

Dass es während der Revision in der BP-Raffinerie bislang zu keinem einzigen meldepflichtigen Unfall gekommen ist, macht deutlich: Im Vordergrund der komplexen Arbeiten steht nicht einfach bloß Effizienz und Gewinnmaximierung. An erster Stelle steht die Sicherheit jedes einzelnen Beschäftigten.

Einen Einblick, was dies konkret heißt, bekommt jeder, der bei BP die Sicherheitsunterweisung am Computer durchlaufen hat. Ein Filmchen angucken, ohne richtig zuzuhören und hoffen, dass bald der Button: „Alles verstanden“erscheint? Wer es so versucht, darf den Film wieder von vorne anschauen, denn es gibt inhaltliche Fragen dazu. Das sind aber lediglich Basics. Workshops, Checklisten über Gerüstbau, den Umgang mit Werkzeug und Höhenrettung gehören auch dazu.

Große Industrieanlagen wie die von BP in Lingen setzen nicht nur Maßstäbe durch die Hochwertigkeit ihrer Produkte, sondern vor allem auch durch ihre Sicherheitsphilosophie. Die mag dem einen oder anderen in der Belegschaft oder in den Partnerfirmen im Arbeitsalltag auch mal auf die Nerven gehen. Am Ende dient sie aber seinem eigenen Schutz und der Sicherheit des Arbeitsplatzes.

Vorbildlich ist die Raffinerie auch, was die Betreuung der auswärtigen Mitarbeiter anbelangt. Das Wort Wertschätzung wird heutzutage gern in den Mund genommen – auf dem BP-Gelände wird es sichtbar beim Blick auf die tadellosen Verpflegungs- und Versorgungsräume.