Für Rohöldestillation Nach neun Stunden war der Koloss bei BP in Lingen eingebaut

Lingen. Eine besondere Herausforderung im Rahmen der Großrevision bei der BP stellte die Anlieferung und der Einbau einer neuen, 45 Meter hohe Kolonne für die Rohöldestillation der Raffinerie dar. Sie wurde bereits Ende 2016 geliefert.

Anfang Mai wurde nun der Austausch der Kolonne nach Angaben der Raffinerie bravourös gemeistert: Während der Aushub in gut drei Stunden über die Bühne ging, nahm der Einhub von 7 Uhr morgens bis ca. 16 Uhr rund neun Stunden in Anspruch.

Die Vorbereitungen und Absprachen innerhalb des Teams waren laut Projektleiter Thomas Bieker im Vorfeld bestens gelaufen und auch das Wetter brachte für beide Tage gute Voraussetzungen mit: Kein Regen und kein Wind! Für den aufwendigeren Einhub waren bereits am Vorabend die wichtigsten Vorbereitungen getroffen worden – die rund 250 Tonnen schwere Kolonne wurde an Ort und Stelle abgelegt und in den Kran eingehängt.

Am nächsten Morgen übernahmen zwei Kräne im Tandemhub die Aufrichtung und den Einhub des Stahlkolosses. Kleinere Schwierigkeiten, die während des Hubs auftraten – ein Blech war verklemmt und Störkanten mussten beschnitten werden – wurden gemeistert. Thomas Bieker zeigte sich somit, wie schon bei der Anlieferung der Kolonne im Dezember, sehr zufrieden: „Die Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten vom Lieferanten über die Kran-und Transportfirma bis hin zur Mechanik und Gerüstbau verlief hervorragend!“

Zum Ende der Großrevision in der Lingener BP-Raffinerie werden ab Anfang Juni verschiedene Anlagenteile sukzessive wieder in Betrieb genommen. Auch hier wurden im Vorfeld alle Arbeiten so geplant, dass Geruchs- oder Lärmemissionen während des Anfahrens möglichst vermieden werden. Zu 100 Prozent ist dies aber nicht immer möglich. Zudem ist in dieser Zeit mit erhöhter Fackeltätigkeit zu rechnen. Mögliche Beeinträchtigungen der Nachbarschaft bedauere BP Lingen sehr, heißt es. Bei Anfragen oder Beschwerden bittet das Unternehmen darum, sich unter der durchgehend besetzten Telefonnummer 0591-611-2777 zu melden.

