Großrevision bald beendet Am „Vatertag“ waren die Väter in der Lingener Raffinerie

Lingen. Weit vorangeschritten ist die Großrevision bei der BP in Lingen. Ein zentrales Thema ist die Sicherheit. Bislang hat es keinen einzigen meldepflichtigen Unfall gegeben.

Den „Vatertag“ hat Raffinerieleiter Bernhard Niemeyer-Pilgrim nicht beim kühlen Gerstensaft mit Freunden verbracht, sondern auf dem weitläufigen Betriebsgelände in Holthausen. Beim „Brückentag“ war es nicht anders. Das galt ebenso für mehrere 100 weitere „Ölwerker“ und die „Contractoren“, wie die Fachkräfte der Partnerfirmen genannt werden.Seit Beginn des Großstillstandes der Raffinerie Ende April inspizieren sie die Anlagen, reparieren dort, wo es notwendig ist oder tauschen Anlagenteile aus. In Spitzenzeiten waren es über 3800 Spezialisten. Insgesamt 250000 einzelne Aktivitäten galt es, in diesem Labyrinth von Produktionsanlagen und Versorgungsleitungen zu koordinieren.

Umfangreiche Vorbereitungen

„Es ist sehr gut gelaufen bisher“, zog Niemeyer-Pilgrim ein positives Fazit. Die BP-Mannschaft und die Beschäftigen der Partnerfirmen hätten sehr gute Arbeit geleistet. „Brückentage“ oder Feiertage zählten da nicht, das wisse jeder in der Belegschaft, sagte Betriebsratsvorsitzender Stefan Möller. „Aber jetzt, wo es aufs Ziel zugeht, möchte auch jeder, dass die Anlage wieder angefahren wird.“

Die umfangreiche Vorbereitung auf die Großrevision, die alle fünf bis sechs Jahren stattfindet, hat sich nach den Worten von Niemeyer-Pilgrim bezahlt gemacht. Höchsten Wert hatte die Raffinerie auf das Thema Sicherheit gelegt: Umfassende Schulungen im Vorfeld gehörten ebenso dazu wie Anreize über ein attraktives Belohnungssystem. Vorbildliche und sichere Arbeit wird honoriert mit einem Essensgutschein im Wert von zwei Euro, dessen kleiner Abschnitt zusätzlich als Los für eine wöchentliche Tombola dient. „Wer sich nicht an die Sicherheitsregeln hält, den schicken wir nach Hause, da gibt es keine Diskussion“, betonte Niemeyer-Pilgrim. In ganz wenigen Fällen ist dies auch nach den Worten von Sebastian Schulte, Leiter der Arbeitssicherheit, durchgezogen worden.

Betreuung und Verpflegung

Ein Anliegen ist der Raffinerie auch eine möglichst perfekte Betreuung und Verpflegung der Fachkräfte von den Partnerfirmen, Spezialisten, die europaweit von Baustelle zu Baustelle reisen. Diese registrierten dabei durchaus die Unterschiede, wie Pressesprecher Jochen Storm erläuterte.

„Das wichtigste Ziel haben wir bislang erreicht: Wir haben keinen einzigen meldepflichtigen Unfall - das ist in der Fußballersprache Champions League“, freute sich Niemeyer-Pilgrim. Als meldepflichtig gelten Unfälle, die eine ärztliche Behandlung notwendig machen. Mitte dieser Woche werden nach seinen Angaben einige Anlagenteile wieder angefangen. Der Raffinerieleiter rechnet damit, dass Mitte Juni die Rohölverarbeitung wieder anläuft. Fünf Millionen Tonnen sind das jährlich.

Das „Ölwerk“ und der Lingener Ortsteil Holthausen-Biene verbindet eine lange Geschichte. Die Raffinerie lege viel Wert auf eine gute Nachbarschaft, sagte Niemeyer-Pilgrim. Stolz sind die Verantwortlichen deshalb darauf, dass es bislang keine einzige Beschwerde wegen Geruchs- oder Lärmbelästigung gegeben hat. Während der Arbeiten werden Messungen durchgeführt. Dabei sei es auch vorgekommen, dass lärmintensive Tätigkeiten in der Nacht eingestellt und erst wieder während des Tages fortgesetzt worden seien, sagte Schulte.

