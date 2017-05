Lingen. Was die haupt- und ehrenamtlichen Mitglieder der Lingener Tafel leisten, verdient hohe Anerkennung - ein Kommentar.

Wer die Entwicklung der Lingener Tafel von kleinsten, ja auch etwas primitiven Anfängen 1997in einer ehemaligen Gastwirtschaft an der Mühlentorstraße hin zum professionellen Hilfsdienst am Langschmidtsweg verfolgt hat, kann nur den Hut ziehen vor all den Aktiven dort.

Das gilt insbesondere für die Vorsitzende Edeltraut Graeßner. Die Sozialdemokratin vom Scheitel bis zur Sohle füllt jedes Wort des Parteinamens in unterschiedlichen Funktionen aus – ob in ihren sozialen oder in politischen Ämtern.

Die langjährige Existenz der Tafeln im doch eigentlich superreichen Deutschland erinnert daran, dass soziale Gerechtigkeit ein hehres Ziel sein mag, der Weg dorthin aber recht lang ist.

Menschen wie Graeßner und ihre Mitstreiter macht das nicht mutlos – im Gegenteil. Sie packen nur noch kräftiger mit an und helfen Tausenden Familien in der Region, einigermaßen – und nicht hungrig – über die Runden zu kommen.

Dass sie dies bereits seit 20 Jahren tun, allen Widerständen insbesondere in der Bürokratie zum Trotz – verdient deshalb hohe Anerkennung. Und ist im September natürlich ein Grund zum Feiern, auch wenn der Tafel-Geburtstag selbst keiner ist. Allenfalls ein Grund zum Nachdenken.