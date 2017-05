Integrative Kulturarbeit Bürgerstiftung Lingen spendet 2000 Euro

to Lingen. Über eine Spende der Lingener Bürgerstiftung von jeweils 1000 Euro können sich der Afrikanische Frauenverein und Arts by Children.

Mit der Spende unterstütze die Bürgerstiftung die vorbildliche integrative Kulturarbeit der beiden Vereine, sagte der Stiftungsvorsitzende Hans Willenbrock beim Überreichen der Spenden an Rukiya Kwizera und Clemens Niers.

Arts by Children

Arts by Children ist eine internationale Organisation mit Sitz in Lingen zur Förderung der künstlerischen und kulturellen Arbeit mit Kindern und jungen Menschen in Krisengebieten und sozialen Brennpunkten. Sie verwendet die Spende für die Anschaffung von Perkussionsinstrumenten zur Realisierung eines Trommelprojektes in Lingen, in dem junge afrikanische Flüchtlinge eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung finden, ihre eignen Kenntnisse und Fähigkeiten schulen und gleichzeitig mit jungen Menschen anderer Nationen in Kontakt treten können.

Afrikanischer Frauenverein

Für die Frauen vom Afrikanischen Verein stehen die Integration in die deutsche Gesellschaft und die Vermittlung afrikanischer Kultur im Vordergrund. Sie kooperieren seit mehreren Jahren mit mehreren Vereinen, unter anderem mit dem Internationalen Kulturverein.

„Tunapiga à l Afrique“

Arts by Children, der Afrikanische Frauenverein und der Internationale Kulturverein gestalten das kulinarisch-kulturelle Event der Lingener Bürgerstiftung „Tunapiga à l Afrique“ am 18.Juni auf dem Universitätsplatz in Lingen. An vier offenen Feuerstellen kochen Frauen vom Afrikanischen Frauenverein traditionelle Gerichte der afrikanischen Küche, die Trommelgruppe von Arts by Children rundet das Event ab. Die Veranstaltung findet in zwei Blöcken statt: Wer Interesse hat, kann ab 16.30 Uhr gemeinsam mit den Köchinnen die Speisen zubereiten (Höchstteilnehmerzahl für das Kochen: 20 Personen). Um 19 Uhr wird die große Tafel bei Feuerschein und Trommelrhythmen eröffnet.

Vorverkauf

Karten für beide Blöcke gibt es bis zum 10. Juni im Verkehrsbüro der Stadt Lingen, Elisabethstraße 14-16, Telefon: 0591/9144144. Im Preis von 25 Euro sind die Speisen enthalten.