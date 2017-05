Zuschuss für Erhalt und Sanierung Stadt Lingen fördert den Kauf von Altimmobilien

Mit insgesamt 75.000 Euro will die Stadt Lingen in diesem Jahr den privaten Erwerb von Gebrauchtimmobilien fördern. Symbolfoto: dpa/Robert Schlesinger

Lingen. 75.000 Euro will die Stadt Lingen im laufenden Jahr an Bürger auszahlen, die in Lingen ein altes Wohngebäude mit bis zu zwei Wohneinheiten kaufen.