Einrichtung wird 20 Jahre alt Mitglieder der Lingener Tafel leisten 65500 Arbeitsstunden

Lingen. Für das Jahr 2016 hat der Verein Lingener Tafel die höchste Zahl an Lebensmittelabgaben an Kunden („Einkäufe“) in ihrer nunmehr 20-jährigen Geschichte registriert. Insgesamt 60165 Einkäufe waren es, über 5500 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der versorgten Haushalte erreichte mit 3485 im zweiten Quartal 2016 ihren Höchststand.

Die hohe Zahl hänge mit der Flüchtlingsbewegung 2016 zusammen, sagte Vorsitzende Edeltraut Graeßner im Gespräch mit der Redaktion. Die 67-jährige Lingenerin, Mitglied der SPD im Lingener Stadtrat und im Kreistag, war auf der Mitgliederversammlung der Tafel als Vorsitzende im Amt bestätigt worden. Ihre Stellvertreterin bleibt Maria Dühnen.

Nach langjähriger Vorstandsarbeit ausgeschieden sind Ingrid Penning und Meta Scharf aus Lingen. Graeßner dankte ihnen mit einem Blumenstrauß für ihre engagierte Arbeit. Anita Leipnitz aus Meppen kandidierte aus gesundheitlichen Gründen nicht wieder.

Krone dankt Mitgliedern der Tafel

Registriert sind bei der Tafel derzeit 2981 Familien, insgesamt 6445 Kunden. Davon sind 4146 Erwachsene (64,3 Prozent) und 2299 Kinder (35,7, Stand: April 2017). Auch Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone war Gast in der Mitgliederversammlung. Er dankte den über 500 Ehrenamtlichen, die sich bei der Lingener Tafel und ihren Ausgabestellen engagieren würden. Neben den drei Ausgabestellen in Lingen gibt es weitere in Lathen, Haren, Meppen, Haselünne, Twist, Freren und Spelle. Die drei Letzteren werden formal in neue Tafeln umgewandelt und können dadurch selbst Zuschüsse beantragen. Insgesamt wurden in der Tafel im vergangenen Jahr rund 65500 Arbeitsstunden geleistet.

Im Gespräch mit der Redaktion zog Graeßner vor diesem Hintergrund ein insgesamt positives Fazit der Arbeit bei der Tafel. Diese kann inzwischen acht feste Arbeitsplätze aufweisen. Neben den Ehrenamtlichen sind außerdem Ein-Euro-Kräfte im Einsatz, Bürger aus dem Bundesfreiwilligendienst (Bufdis) und Flüchtlinge, darunter sieben, die über „Fim“ am Langschmidtsweg arbeiten. Die Abkürzung steht für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen.

195 Lebensmittelspender

Ein großer Dank gelte den Lebensmittelspendern, sagte die Vorsitzende, insgesamt 195 an der Zahl: Firmen, Landwirte, Privatleute. Wöchentlich werden rund 25 Tonnen Lebensmittel mit sechs Kühlfahrzeugen eingesammelt. Gut funktioniere auch die Zusammenarbeit mit den Behörden, sagte die Vorsitzende und lobte namentlich Sandra Prekel vom Fachdienst Wirtschaftsförderung der Stadt Lingen. Diese sei bei der Antragstellung von Fördergeldern eine große Hilfe. Die Bürokratie sei ein enormes Problem. Die Verfahren seien häufig so kompliziert, dass mitunter die Hälfte des Förderzeitraums bereits verstrichen sei, bevor es zu einer Bewilligung komme, klagte die Tafel-Vorsitzende.

Lingener Tafel wird 20 Jahre alt

Erfreut zeigte sich Graeßner über die weiter ausgeprägte Spendenbereitschaft der Bevölkerung. 146000 Euro seien so 2016 zusammengekommen, ein Rekord. Das Geld wird allerdings auch dringend benötigt. Ein von Studierenden des Campus Lingen konzipiertes Kostenstellenprogramm hat nach ihren Angaben errechnet, dass jede Lebensmittelabgabe Kosten in Höhe von 9,14 verursache, aber nur einen Erlös von 7,11 Euro. Pro Abgabe müssten also 2,03 Euro an Spenden hereinkommen.

Das 20-jährige Bestehen in diesem Jahr wird die Lingener Tafel natürlich nicht einfach so an sich vorbeiziehen lassen. Am 5. August ist im Central-Kino eine Jubilarehrung für Helferinnen und Helfer vorgesehen und am 13. September wird das Luftwaffenmusikkorps aus Münster im Theater an der Wilhelmshöhe spielen.

